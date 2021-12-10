خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 2022

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية، يهتم جميع المواطنين من المملكة السعودية بمعرفة أهم خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي حيث تهتم المملكة في الفترة الأخيرة إلى مساندة الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على المعيشة بشكل أفضل، وبالتالي تقوم بتقديم معاش لهذه الأسرى عن طريق الضمان الاجتماعي حيث ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي على الانترنت حتى يتمكنوا من الاستفادة الاستفادة من هذا المعاش أو تحديث البيانات الخاصة بهم على هذا الموقف.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عندنا ينبغي على الجميع إن يقوم بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بها من خلال الضمان الاجتماعي لكي يتم الاستفادة منه، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التنمية البشرية في الموارد الاجتماعية على الانترنت ثم تبدأ ب إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بالضغط على الملف الشخصي وتقوم بتحديث البيانات القديمة الخاصة بالاسم وأرقام الجوال والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة وبعد الانتهاء من تعديلها تقوم بالضغط على إرسال الطلب سوف تصل إلى رسالة على الجوال الخاص بك يؤكد لك أنها تمت عملية التحديث بنجاح.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

قامت الوزراء بتحديد الأشخاص المستفيدين في من الضمان الاجتماعي وهم كبار السن خاصة الذين وصلوا إلى سن التقاعد وليس لديهم أي دخل شهري أو الأشخاص المصابون بالعجز أو الإعاقة.

الأرملة التي تعول الأيتام والزوجة التي غاب عنها زوجها وتعول أبنائها أو التي ليس لها عاقل وغير قادر علي العمل.