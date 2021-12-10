نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم برنامج فخور وزارة الدفاع تدريب منتهي بالتوظيف عبر fakhoor.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط تقديم برنامج فخور وزارة الدفاع 1443، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التقديم في برنامج فخور لتطوير الخريجين رجال ونساء، وهو برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات، ويهدف البرنامج إلى خلق جيل من الشباب حديثي التخرج قادر على العمل، والاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات الإدارية اللازمة على أيدي خبراء متخصصين، للاستفادة بهم بعد ذلك في الوظائف الإدارية غير العسكرية.

ويتم البرنامج بالتعاون من أفضل بيوت الخبرة في مجال الإدارة، كما أن البرنامج يعطي المتدرب شهادات خبرة معتمدة والعديد من المزايا الأخرى، ويهتم البرنامج باستقطاب الشباب الموهوب وتدريبهم بحيث يكونوا على مستوى عالي من المهنية والتمكن، وذلك عن طريق المزج بين التدريب النظري والعملي، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نستعرض معكم الرابط، وموعد التقديم وما هي الشروط المطلوبة.

تقديم برنامج فخور وزارة الدفاع

تهتم وزارة الدفاع بانتقاء الشباب الواعد لتقدم لهم برامج تدريبي من شأنها أن تساهم في ثقل موهبتهم وتنميتها، وبرنامج فخور لتطوير الخريجين أحد هذه البرامج الهامة، ولذلك يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وفق معايير وشروط وضوابط معينة، لا بد أن تتوفر فيمن يرغب في التسجيل وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلة الإلكترونية والتقييم الجماعي.

رابط برنامج فخور لتطوير الخريجين

من تتوفر فيه شروط التسجيل والتي سوف نذكرها لاحقاً في المقال عليه التقديم إلكترونياً من خلال رابط برنامج فخور وزارة الدفاع 1443، وبعد الدخول على الرابط عليه النقر على أيقونة “سجل الآن”، ثم ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة والضغط على أيقونة حفظ وإرسال.

شروط البرنامج

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين.

التقدير الحاصل عليه لا يقل عن جيد جداً.

أن يجيد المتقدم أو المتقدمة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة ولم يمضي على تخرجه أكثر من سنتين.

أن يكون حاصل على الشهادة العلمية من أحد الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم وفي أحد التخصصات المطلوبة.

موعد التسجيل في برنامج فخور

التقديم متاح من الآن وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 27\05\1443 الموافق 31\12\2021.