رابط سلفة لسد الديون ودفع الفواتير للمواطنين بالمملكة

رابط سلفة لسد الديون ودفع الفواتير للمواطنين في المملكة، حيث أن منصة سلفة تقدم للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية، كما أن منصة سلفة الإلكترونية تقدم تمويل شخصي سريع ميسر للمواطنين بالمملكة، حيث أن منصة سلفة الإلكترونية تقدم هذا التمويل الميسر وفقا لبعض الشروط المطلوبة، كما أن المنصة تتميز بعدة مميزات وميسر علي المواطنين في المملكة، حيث أن هناك العديد من المواطنين يحتاجون إلي تمويل سريع سواء لسداد الديون أو دفع أي فاتورة، يمكن لأي مواطن في المملكة تنطبق عليه الشروط الاستفادة من هذا التمويل في سد أي احتياج طارئ يتعرض له، يجب علي جميع المواطنين متابعة موقعنا للاستفادة من خدمات المنصة.

شروط الحصول علي تمويل سد الديون

إن سلفة تمنح تمويل سريع لأي أمر طارئ يتعرض له أي مواطن في المملكة، إن منصة سلفة تمويلها يتفق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية، ووضعت منصة سلفة بعض الشروط للاستفادة من التمويل، فيجب أن تكون في كل مواطن يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي لسد التمويل، فإن الشروط تكون كالتالي:

أهم شرط لابد من توافره أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

يكون المتقدم ذو أهلية ويتراوح عمر المتقدم بين 18 عام إلي 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم عامل وليس عاطل ولابد من أن يكون المتقدم بدء في العمل قبل التقديم علي الأقل بثلاثة أشهر بالمكان العمل الحكومي، أما العامل بالقطاع الخاص يكون بدء قبل ستة أشهر.

لابد من أن يكون قيمة الحد الأدنى للعمل 4 ألاف ريال سعودي.

رابط سلفة لسد الديون للمواطنين

إن تمويل سلفة يتميز بأن فترة السداد الخاصة بالتمويل ميسرة وأيضا مجدولة، فخطوات الدخول لتقديم طلب للحصول علي تمويل سلفة الميسر للمواطنين، حيث أن خطوات التسجيل كالتالي: