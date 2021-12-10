كم سعر اكتتاب تداول 1443 واستعلام موعد الاكتتاب الجديدة عبر الموقع الرسمي

كم سعر اكتتاب تداول 1443 هو سؤال يطرحه عددٍ كبير من الأشخاص المهتمين بالتداول في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب رجال الاعمال والأشخاص المهتمين بسوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت في التعرف على الأسعار الخاصة بالاسم المطروحة في سوق التداول في السعودية، حيث يتم الإعلان بشكل دوري في كل فترة عن طرح مجموعة من الأسهم للاكتتاب، والتي تقدمها بعض الشركات السعودية بهدف زيادة رأس المال الخاصة بالمؤسسات وتقديم الاستفادة للعملاء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سعر اكتتاب تداول 1443 والتعرف على موعد الاكتتاب.

كم سعر اكتتاب تداول 1443

تعتبر مجموعة تداول السعودية واحدة من أشهر الشركات السعودية بشكلٍ عام والتي تقوم بتقديم اكتتاب الأسهم الخاصة بها بشكل مستمر، وقد قامت مجموعة تداول السعودية بتحديد السعر الخاص بالاكتتاب الأسهم والذي جاء على نحو 105 ريال سعودي، حيث قامت الشركة بالإعلان عن نطاق التداول الاسترشادي الخاص بالمكتتبين الافراد، حيث تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب ليكون على نحو 95 ريال سعودي، أما الحد الأعلى الخاص بالاكتتاب فقد جاء على سعر 105 ريال سعودي، حيث نجد ان هذا السعر يختلف من وقت لاخر تبعا لما يتم اعتماده في السوق الخاص بالتداول.

استعلام موعد تداول اكتتاب تداول 1443

انتهت فترة التداول الخاصة بشركة الدول في سوق التداول يوم الخميس الماضي، حيث كانت عملية الاكتتاب قد بدأت في يوم 30 من سهر نوفمبر، حيث تم تخصيص عدد 10.8 مليون سهم للاكتتاب هذا العام، حيث يمكن الاستعلام عن كافة مواعيد الاكتتاب الخاصة بشركة تداول من خلال اتباع الخطوات التالية.