نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ديسمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين، أعلنت أرامكو عن مراجعة الاسعار الجديدة للبنزين لشهر ديسمبر 2021، حيث كشفت الشركة منذ قليل عن أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر 2021، والتي سوف يتم العمل بها اعتباراً من صباح اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر 2021، وهو الموعد الرسمي الذي تقوم أرامكو فيه بمراجعة أسعار البنزين والمنتجات البترولية شهرياً، حيث تقوم بذلك منذ أكثر من عام، عندما بدأت الحكومة السعودية في تطبيق سياسة تحرير سعر البنزين، ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار التصدير خارج المملكة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ديسمبر 2021:-

منذ شهر أكتوبر الماضي وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة والذي تضمن ضرورة تحديد حد أعلي لسقف الارتفاعات المتوالية في سعر البنزين، فمنذ ذلك الحين حدث ثبات في أسعار البنزين في السعودية وهو عند السعر المعلن منذ قليل من قبل شركة أرامكو بحيث جاءت الاسعار الجديدة كما يلي:-

المنتج السعر بنزين 91 2.18 ريال بنزين 95 2.33 ريال

تأتي المراجعة الشهرية التي تقوم بها أرامكو لأسعار البنزين والمنتجات البترولية في ظل سياسة حوكمة أسعار الطاقة، بحيث تكون الاسعار المعلنة بالسوق المحلي قريبة من الاسعار المعمولة بها عالميا، وهو ما يعرف بسياسة تحرير أسعار الطاقة من وقود وكهرباء ومياه، وحتى لا يزيد العبء على المواطنين في المملكة، فقد وجه الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم رفع أسعار البنزين عن السعر المعمول به في شهر سبتمبر الماضي، بحيث يكون هذا السعر، هو الحد الأقصى لارتفاع سعر البنزين في المملكة.

كما تعمل الحكومة السعودية وبتوجيهات من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتقديم أوجه الدعم لكافة المواطنين في المملكة، حيث تقدم الحكومة السعودية أوجه دعم كثيرة للمواطنين، تمثل في برنامج حساب المواطن، ومعاش الضمان الاجتماعي، معونة الملك سلمان… إلخ.

وكل أوجه الدعم هذه الهدف منها مساعدة المواطنين على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترتبت على تحرير أسعار الطاقة، وجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي ما زال العالم يعاني منها منذ ما يزيد عن العامين، حيث أدت هذه الجائحة إلى تفاقم الكثير من المشكلات الاقتصادية في العديد من دول العالم بسبب سياسة الاغلاق التي اتبعتها العديد من دول العالم للحفاظ على حياة مواطنيها.