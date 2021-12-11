نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مبادرات رقمية جديدة من رئاسة الحرمين الشريفين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ولشؤون المسجد النبوي، من خلال وكالة الشؤون التقنية ومركز التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، عن انطلاق ثلاث مبادرات رقمية جديدة من نوعها، تهدف من خلالها الي تحسين مخرجات الأعمال بما يتوافق مع الخطة الموضوعة خلال الأعمال المستقبلية وبما يتوافق أيضاً مع التحولات الرقمية حتي عام 2024، وقد أعلنت الرئاسة عن توفير المبادرات التالية مبادرة ذكاء ومبادرة تحولات ومبادرة تقانة، علي أن يكون لكل مبادرة غرض محدد يتم العمل علي تنفيذه من خلال الجهات المعنية، وسوف نبرز لكم تفاصيل المبادرات الرقمية الجديدة من رئاسة الحرمين.

3 مبادرات رقمية جديدة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد حددت المبادرات الثلاث التي تم العمل علي إعلانها اليوم والتي جاءت علي النحو التالي:

مبادرة ذكاء

مبادرة ذكاء هي المبادرات الحديثة التي تعتمد علي إدراج الذكاء الاصطناعي في جميع الأنظمة حتي تساعد علي إظهار كافة التقارير الذكية، والتي تساعد بدورها الي دعم اتخاذ القرار المناسب من جانب الجهات المعنية والإدارات العليا التي تتبع لمركز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتساعد مبادرة ذكاء علي تحقيق سهولة كبيرة في تداول الأعمال في جميع الإدارات وتسهيل العمل التقني علي الموظفين في إنجاز الأعمال المطلوبة منهم.

مبادرة تحولات الرقمية

مبادرة تحولات تعتمد في تنفيذها علي المشاريع والعمليات التي تتم من خلال الأنظمة، والتي تعمل علي تحسين عملية التحول الرقمي، بما يساعد بشكل عام في التخلص من جميع الإجراءات الداخلية أو الإجراءات الخارجية التقليدية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرة الي تطوير وتحسين جميع المهارات الرقمية لكل من ينتسب الي الرئاسة بالإضافة الي وكالة التقنية، ويتم ذلك من خلال تقديم تدريب جيد لهم يكون من خلال أحدث التقنيات الذكية.

مبادرة تقانة الرقمية

مبادرة تقانة لها هدف واضح وهو العمل علي بناء وتنظيم المهارات الرقمية لجميع العاملين من منسوبي الرئاسة ولكل من منسوبي وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، علي أن يتم تدريبهم على أفضل الأنظمة الذكية من أجل خدمة القاصدين للمسجد الحرام، ويتم ذلك من خلال تنفيذ ثلاث مشروعات تطويرية (مشروع تشغيل تقنية المعلومات، مشروع من أجل تطوير العمل الخاص بمنصة الحرمين، مشروع يعمل علي زيادة مراكز البيانات من حيث السعة التخزينية).