نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة البيئة 1443 بنظام التعاقد وشروط القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة بنظام التعاقد ضمن الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها الوزارة خلال عام 1443، بهدف شغلها من الشباب السعودي الحاصل على المؤهلات الدراسية المناسبة، وينطبق عليه شروط التقديم وضوابط القبول والتسجيل، حتى يتمكن الخريجين من الفئات المستهدفة، بالدخول على رابط التسجيل وإرسال الطلب مدعوم بالوثائق المطلوبة مثل الشهادة والبيانات الشخصية، ويكون طريقة إرسال الطلب إلكترونية كما هو الحال في السنوات القليلة القادمة بعد تطوير طريقة شغل الوظائف.

شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر 36 وظيفة شاغرة للجنسين، ودعت الخريجين والخريجات الراغبين في التقديم على وظائف وزارة البيئة بنظام التعاقد، لمراعاة انطباق شروط القبول والتسجيل وهي:

مقدم الطلب سعودي أو سعودية الجنسية.

أن يكون مقدم الطلب حسن السير والسلوك..

لا يكون محكوم علية بحد شرعي، أو في واحدة من جرائم الأمانة أو الشرف.

ألا يكون المتقدم مفصول من الخدمة بالدولة.

تقديم معادلة وزارة التعليم للمؤهل لمن حصل علية من الخارج.

تقديم نتيجة اختبار القدرة المعرفية.

الحصول على اختبار اللغة الإنجليزية وإرفاق درجته.

مواعيد تقديم وظائف وزارة البيئة 1443 والتخصصات المطلوبة

أماكن شغل الوظائف والمسميات الوظيفية كانت من بين ما أعلنت عنه الوزارة في إطار إعلان فتح تقديم وظائف وزارة البيئة من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 الموافق 8 جمادي أول 1443، ويستمر قبول طلب الالتحاق على واحدة من الوظائف المبين عدد الفرص الشاغرة بكل مسمى في جدول، سيكون لمدة 5 أيام.

رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة

يمكن لمن يرغب في التسجيل على وظائف وزارة البيئة، الدخول على رابط التوظيف وتسجيل الطلبات من يوم الأحد المقبل، وقالت الوزارة انه سيتم مطابقة المستندات والبيانات في المقابلة الشخصية التي سيتم عقدها للمرشحين المنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، وحذرت من عدم اختلاف البيانات أو عدم مطابقتها أو ثبوت عدم صحتها، حيث سيتم استبعاد المرشح، وهو الحال في حالة عدم القدرة على اجتياز المقابلة الشخصية، وستعلن النتاج على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.