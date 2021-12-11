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عمر شويل - جدة تسجيل بيانات الدخل sbis.hrsd.gov.sa التي يكون من أهم خطوات التسجيل الإلكتروني في موقع الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة لضمان انطباق شروط الاستحقاق، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الهامة للتسجيل والتي يجب على المواطن الالتزام بها للحصول على الدعم الشهري والذي يبدأ في ينير 2022، كما يترقب الذين قاموا بالتسجيل الصحيح في الرابط والالتزام بالشروط التعرف على نتائج الأهلية.

تسجيل بيانات الدخل sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور 1443 ونتائج الأهلية

وقد أنهى المواطنين المسجلين في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من رواتب الضمان من تحديث بياناتهم جميعها، حيث قام الذين تم تحديث بياناتهم بالشكل الصحيح قبول الأهلية لهم وصرف رواتب الشهر الجديد، والذي كان في الأول من الشهر الهجري الجاري، الأول من جمادي الأولى، بينما الذين انتهت لديهم شروط الأهلية لم يتسلموا الرواتب الجديدة، ويستمر الموقع في استقبال الطلبات الجديدة من المستفيدين لدراستها وبيان الاستحقاق.

تغيير بعض أليات التسجيل والصرف في النظام الجديد

قام نظام الضمان الاجتماعي المطور بالالتزام بعدد من المعايير القديمة في شروط الاستحقاق والتي كان أساسها أن يكون المواطن من الجنسية السعودية وان يكون مستحقا لدعم المملكة لدخلة القليل أو عدم وجود دخل أو أنه من فئة التأهيل الشامل، وأيضا ألا يملك أملاك زراعية أو سيارات فارهة وكذلك لا يكون من ارباب دور الرعاية الاجتماعية او السجون، ويكون شرط الإقامة بالمملكة من الشروط الأساسية، بينما قامت وزارة الموارد بوضع عدد من الأليات والشروط الجيدة:

يجب على رب الاسرة تسجيل جميع دخل الاسرة (راتب الزوجة – راتب حساب المواطن).

يكون نظام التعامل مع المطلقات على أنها اسرة منفصلة ومستقلة ولا يجوز الحصول على راتب إذا كانت تعيش مع اسرتها.

يجوز احتساب المعاش للمتزوج من أكثر من زوجة إذا كان الدخل الشهري أقل من الحد المانع وهو 1100 ريال، ويتم احتساب كل زوجة كأنها اسرة مستقلة.

تم تغيير مواعيد الصرف فبدلا من كونها في العاشر من كل شهر ميلادي أصبح التعامل بالتقويم الهجري ويتم الصرف في الأول من الشهر الهجري.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتغيير رابط التسجيل والقبول القديم إلى آخر جديد ابتداء من 20 نوفمبر ويتم استمرار الرابط القديم في العمل لحين توقفه بشكل تام في 23 مايو 2022.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي

السعوديين الغير قادرين على العمل أو لديهم راتب شهري لا يكفي الاحتياجات، ويتم احتساب قيمة راتب الضمان على حسب أعداد الأسرة.

المطلقة مع أبنائها والتي تعيش في منزل مستقل يحق لها الحصول على راتب الضمان حسب عدد الأسرة ويتم احتسابها كرب الاسرة.

الأرملة والمهجورة التي ليس لديها ما يعيلها وتنطبق عليها شروط الاستحقاق.

اسر المدمنين والمسجونين الذين ليس لهم مصدر خاص بالدخل.

يكون من حق الايتام ومجهولي الأب صرف رواتب الوزارة.

البدو أصحاب بطاقات التنقل والذين عليهم شروط الاستحقاق يمكنهم صرف الراتب.

عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام ويستثني من ذلك المطلقات صغار السن والارامل.

موعد نتائج الاهلية

يكون على المستخدم متابعة موقع الضمان بشك مستمر طوال شهر ديسمبر، متابعة طلب” للتأكد من موعد الإعلان عن الأهلية، ويكون من حق غير المقبولين تقديم الاعتراض على الأهلية ويتم مراجعة الطلبات من جهات متخصصة ويتم الرد عليهم في خلال شهرين.

كيفية التسجيل كمستفيد جديد في رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443