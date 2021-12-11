طلب ارض سكنية www.my.gov.sa مقدم ولي العهد السعودي بالديوان الملكي housing.gov.sa

طلب ارض سكنية www.my.gov.sa مقدم إلى الديوان الملكي السعودي إلى حضرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحصول على منحة مجانية للحصول على أرض سكنية للمحتاجين والغير قادرين على شرائها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة والذي يتيح الديوان الملكي وفق شروط محددة للتسجيل والقبول في تقديم الأراضي المخصصة للهبات من جلالة ولي العهد للمواطن السعودي الفقير والغير قادر على الدفع، ويكون التقديم والتسجيل حسب شروط محددة لبيان المستحقين والأكثر استحقاق.

كانت قطع الأرض المجانية مسبقا يتم تقديمها عبر وزارة الإسكان السعودية بينما توقف هذا النظام القديم وتم توجيه فرص الحصول على الأرض المجانية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر الديوان الملكي السعودي، حيث يقوم المواطن بالتقديم والتسجيل على رابط الديوان الوطني أو تصوير نموذج لطلب الحصول على منحة أرض ثم إرسالها إلى الديوان الملكي بالطريقة التي نقوم ببيانها لكم في هذا المقال، ويتم اتباع شروط خاصة في التخصيص والتي يتم دراسة جميع الطلبات بشكل جيد للوصول إلى الفئة الأكثر استحقاقا.

كيفية الحصول على منحة أرض مجانية

يكون الديوان الملكي السعودي هو الجهة المخصصة للحصول على تلك المنحة حيث يتم التقديم عبر الرابط الرسمي أو بوابة الدخول الوطنية الموحدة عبر منصة ابشر وحساب المستخدم عليه، كما يمكن التراسل على البردي الخاص بإرسال الخطابات الورقية، ويتم تسلم جميع تلك الطلبات من جهات مختصة من موظفي الديوان ويتم جدولتها عبر الفئة المستحقة والاشد استحقاقا، ويتم الإرسال إلى المواطن بالقبول أو بالرفض للطلب المقدم، وقد تم نقل خاصية الحصول على أراضي كمنحة مجانية ألى الديوان الملكي بدلا من وزارة الإسكان التي تم تكليفها بمهام أشد تخصيصا.

خطوات تسجيل وطلب أرض سكنية عبر الديوان الملكي ووزارة وhousing.gov.sa

يكون هنالك إمكانية التقديم والتسجيل عبر بوابة الدخول الوطني الموحدة أبشر بحساب المستخدم ويقوم باتباع الخطوات المطلوبة منه لإتمام التسجيل الإلكتروني وإرفاق المستندات. يمكن الدخول على بوابة الديوان الملكي السعودي الرسمية، بوابة تواصل، وإرفاق الطلب والتسجيل بالخطوات الضرورية للتسجيل. يتم الاتصال للاستعلام عن اية خطوات غير مفهومة أو التيسير على المواطن من خلال الأرقام المتاحة للديوان الملكي والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، من داخل المملكة على الرقم المجاني(8004000000) ومن خارج المملكة على رقم (920030003) أو (920022220). كما يتم الإرسال على البريد الإلكتروني للمواطن إلى الديوان الملكي مباشرة عبر [email protected] وهنالك وسيلة أخرى للإرسال وتعمل كباقي الوسائل أيضا وهي طباعة نموذج طلب منحة الأرض واستكمال جميع البيانات والإرسال عبر البريد على “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

كيفية الاستعلام عن طلبات مقدمة للديوان الملكي

يكون على المتقدمين بالطلبات متابعة طلباتهم والشكاوى المقدمة عبر الرابط لرسمي باتباع الخطوات الموضحة: