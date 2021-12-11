اطلب الآن بدون كفالة تمويلك يصل الى 2 مليون ريال بنك الجزيرة يقدم تمويلاته لكل القطاعات

بسبب أزمة كورونا وما إتخذ من إجراءات إحترازية ومابعدها من تغييرات كبيرة وزيارة جنونية في الغلاء في الأسعار فقد يضطر البعض الى الاقتراض والتمويل من البنوك حيث تقدم بنوك المملكة الكثير من التمويلات اللازمة لتنمية المشروعات أو لتلبية رغبة أحد المواطنين والمواطنات بالمملكة أو المقيمين في الحصول على قرض بإجراءات ميسرة وبدون كفيل وباسهل وأسرع طريقة للحصول على قرض لسداد مديونيات أو لشراء مستلزمات بيتك وأولادك أو لسداد متأخرات إيجارية أو لشراء منزل أو وحدة سكنية وتتعدد أسباب التقديم على قرض ونجد البنوك تتفاعل مع طالبي القروض بتسهيل الإجراءات البنكية ومن أكثر البنوك في الموافقة على الحصول على القرض بدون ضامن او كفيل من بنك الجزيرة السعودية، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نوضح الشروط والاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض وكما نوضح بالتفصيل طريقة التقديم ورابط التقديم بالخطوات، حيث يقدم بنك الجزيرة القروض بصيغتين مختلفتين إما مرابحة الأسهم المحلية أو السلع وبنك الجزيرة يختلف أيضاً عن البنوك الأخرى من ناحية استخدام التمويل بصورة مختلفة أي يقدم دينار أما السلعة أو السهم ليصل قيمة التمويل حتى 2 مليون ريال سعودي ميسرة السداد بأطول فترة تصل حتى خمس سنوات، فهو إحدى البنوك المعتمدة من البنك المركزي بتقديم الحلول التمويلية مٌتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الرقابية.

شروط الحصول على قرض بنك الجزيرة:

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية من الأصل. ضرورة أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض على رأس عمل بفترة كحد أدنى ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي وفي حالة إنه يعمل في القطاع الخاص يشترط أن تكون مدة عمله ستة أشهر. كما يشترط أن يتم تحويل الراتب على بنك الجزيرة وإتمام كافة الإجراءات تأكيداً على ذلك. يكون صافي الدخل الشهري كحد أدني عن 5.000 ريال سعودي. يشترط وجود سجل ائتماني حسن.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين والراغبين في الحصول على قرض بنك الجزيرة حول ما الأوراق والمستندات التي يجب تقديمهان وقد أشار البنك من خلال صفحته الرسمية عبر الدخول عيلها أن الأوراق والمستندات المطلوبة هي (تقديم بطاقة الهوية ويشترط أن تكون سارية المفعول – بالإضافة إلى ضرورة وجود خطاب تعريف يشمل قيمة الراتب ويكون موضح به البدلات وتاريخ التعيين وموضح به جهة العمل ويشترط أن يكون صادر من جهة العمل).

مزايا التمويلات المختلفة من بنك الجزيرة:

يتميز هذا التمويل بإنه سهل يتم السداد على فترة 5 سنوات مما يتوافق مع الدخل الشهري بالتوافق بين العميل وإدارة البنك

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يوفر ميزة التأمين المجاني في حالة أن الشخص الراغب في الحصول على القرض عاجز كلي أو دائم

ومن ضمن مميزاتها يتم الحصول على التمويل بدون كفيل في جميع القطاعات ويشمل أيضاً المتقاعدين

رابط التقديم لطلب قرض بنك الجزيرة: