الآن مساعدات مؤسسة الوليد الفورية تمنح مساعدات مالية عاجلة ووحدات سكنية لمن تنطبق عليهم الشروط

فبعد تحور كوفيد فيروس كورونا الي متحور جديد وإزداد إنتشاره في الكثير من الدول كانت الإجراءات الإحترازية هي الأهم للحد من انتشار المتحور، إزدادت أعباء الأسرة بسبب الزيادات الرهيبة في الأسعار إما بسبب التخوف من المتحور الجديد او الطقس المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري وما ترتب عليه من آثار مدمرة في بعض الاغذية والمحاصيل الزراعية والخضروات وغيرها، ومن هنا كان طلب الحصول على المساعدات المالية العاجلة بسبب معاناة الأسر من عدم توفير النفقات للاسرة بسبب ما ترتب على الزيادة فى الأسعار، حيث تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الكثير من المساعدات الخيرية لمن يطلب المساعدة اما بطلب مساعدة مالية عاجلة او بطلب وحدات سكنية أو بطلب مساعدة بتملك سيارة، في المؤسسة لا تتأخر عن تقديم الدعم لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها لقبول طلب الدعم والموافقة عليه، حيث نتناول من خلال مقالي الشروط الواجب توافرها ليتمكن الفرد من الحصول على الدعم من مؤسسة الوليد الإنسانية وكما سنوضح كيفية التقديم على المساعدة بالتفصيل، حيث زادت المؤسسة فى منح الدعم للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم فى ظل الظروف الراهنة من غلاء المعيشة وزيادة في الأسعار إرتفاعات جنونية بكافة السلع مماترتب عليه زيادة فى الأعباء على كاهل الأسرة، وإغراق الكثير من الأسر فى الديون بسبب نفقات الأسر والتزامات بعض النفقات من إيجارات وسداد فواتير وغيرها، ولا يقتصر دور مؤسسة الوليد للإنسانية على تقديم هذه الخدمات فقط، بل أنها تعمل على تسهيل حياة فئات عديدة بالمجتمع السعودي والكثير من دول العالم حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة ، وتعمل مؤسسة الوليد في تقديم مساعدة المطلقات والأرامل على تحمل مصاريف المعيشة، كما تعمل المؤسسة على تلقي أية مساعدات لمن يريد التبرع للمؤسسة لزيادة دعمها للفقراء ومن يطلب من المؤسسة الدعم والمساعدة ولايقتصر دعم المؤسسة بالمملكة فقط بل ازداد الدعم في الكثير من بلدان العالم.

كيفية الحصول على المساعدات من مؤسسة الوليد الانسانية:

لكي تتمكن من تقديم طلب الحصول على مؤسسة الوليد الانسانية يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الرابط الالكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وافتح تسجيل جديد.

املئ البيانات كالتالي تسجيل الاسم رباعي ورقم الهوية.

تسجيل البريد الالكتروني وتكرار الخطوة مرة ثانية للتاكيد.

اكتب رقم جوالك وكلمة المرور للتاكيد.

يجب تفعيل حسابك على تويتر ثم قم بالضغط على تسجيل دخول.

ولتقديم المساعدة اكتب الاسم ورقم المرور.

ثم قم بالنقر على تقديم طلب جديد .

حدد نوع طلب المساعدة اذا ماكانت مالية ام تحتاج الى وحدة سكنية او تحتاج الى سيارة.

تاكد من ملئ جميع البيانات المطلوبة بالكامل دون ترك اى خانة بدون بيانات.

قم بالاجابة على اية اسئلة سوف تطرح عليك مثل وضع السكني الحالي او حالتك الاجتماعية.

والرد على بعض اسئلة ما اذا كنت قد تلقيت اية مساعدات سابقة من الحكومة او من مؤسسة الوليد.

ثم يطلب منك الرد على حالتك الاقتصادية الحالية لمعرفة مااذا كنت محتاج للمساعدة ام لا.

ثم تظهر شاشة او نافذة جديدة تؤكد تقديم الطلب بنجاح وان طلب سوف يتم دراسته والرد عليك في اقرب فرصة.

او اتبع الخطوات من خلال مشاهدة الفيديو المخصصة لكيفية تسجديل طلب مساعدة للاستفادة وعمل نفس الخطوات دون اية اخطاء فى التسجيل.

الشروط الواجب توافرها للراغبين في الحصول على دعم مؤسسة الوليد الإنسانية:

حيث وضعت مؤسسة الوليد الانسانية عدة شروط لطالب الحصول على المساعدة من المؤسسة وهي كالتالي:

أن يكون إجمالي الدخل للأسرة كاملة ألا يزيد عن 3000 ريال لكل أفراد الأسرة كحد أقصى.

أن تكون الأسرة أو الفرد طالب الحصول على المساعدة لا يمتلك منزل .

بالنسبة للشخص الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية لا يجوز التقديم على مساعدة وحدة سكنية إلا مرة واحدة فقط.

يشترط على المتقدم للحصول على مساعدة مؤسسة الوليد ألا تنطبق عليه شروط مساعدة مستفيد وزارة الإسكان أو شروط البنوك للاقتراض.

يشترط عدم تأجير أو بيع الوحدة السكنية المراد الحصول عليها من مؤسسة الوليد.

يشترط خضوع المستفيد لشروط التوريث الوحدة السكنية في حالة وفاة المستفيد بالوحدة من قبل المؤسسة.

شروط الحصول على سيارة من مؤسسة الوليد الانسانية: