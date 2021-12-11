نحن معك نسدد ديونك وشراء إحتياجاتك بسلفة فورية 5000 ريال من منصة سلفة

منصة سلفة منصة تمنحك تمويل سريع وفورى حتى تتغلب على ظروفك المالية الطارئة الصعبة للحفاظ على مشروعك من الانهيار أو للحفاظ على هيبتك من الإهتزاز بسبب تأخر راتبك وأولادك يحتاجون لأموال فورية لا تحتمل التأخير بيتك وأسرتك تحتاج الى انفاق وأنت عاجز عن تلبية متطلباتهم بسبب تعثرك ماديا لأي ظروف إن كان وتحتاج الى تمويل سريع حتى يأتى الفرج القريب، تاخرك عن سداد دينك أو التزاماتك المالية وجاء موعد السداد ولاتجد سيولة مالية، وكان تمويل أو قرض ال 5000 ريال قد تحل مشكلتك فور تلقى التحويل في حسابك، ونجد سلفة والتي تمنح من منصة سلفة تأتي بدون تحويل راتب وبفترة سداد تناسبك حيث أنت التي تختار مدة السداد على كم شهر تريد سداد تمويلك، التمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع أحكام الإسلام بمعايير وضوابط يلزم توافرها عند التقديم، ويعتبر تمويل منصة سلفة أسرع تمويل شخصي في المملكة، وبإجراءات سهلة وبدون قيود استلام السلفة خلال ربع ساعة بعد تقديم طلبك للسلفة، ومن ينطبق عليه شروط ومعايير طلب السلفة يستلم المبلغ في حسابه الشخصي فورا، وبدون اجراءات طويلة ومعقدة، وسوف نوضح بالمقال خطوات وكيفية طلب الحصول على سلفة.

شروط ومعايير الحصول على سلفة فورية من منصة سلفة:

لكي تحصل على سلفة يجب أن تنطبق عليك عدة شروط ومعايير حتى يتم الموافقة على منحك تمويل سلفة 5000 ريال فور التقديم على طلب سلفة واهم هذه الشروط مايلي:

تمنح منصة سلفة طالب السلفة للسعودي الجنسية فقط.

تمنح منصة سلفة لطالب السلفة وتحقق طلبه إذا ما كان راتبه لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يتم الموافقة على طلب الحصول على السلفة لمن وصل عمره إلى 18 عاماً وتمنح كذلك لأي سن أكبر من 18عاماً وحتى 60 عاما.

يحصل طالب السلفة على الموافقة على طلبه إذا ما كان فترة عمله تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.

ازاى تقدم على طلب السلفة بالخطوات طريقة التقديم:

لكي تحصل على سلفة سريعة دون تعقيد في الإجراءات وبدون تحويل راتب اتبع الخطوات الاتية: