بالخطوات طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443 و شروط اللازمة

طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية من أهم الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية وهذا بالأخص بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية على ضرورة تسجيل جميع المتقدمين و الوافدين المقبولين إلى المملكة العربية السعودية في منصة قدوم، وذكر الإعلان بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم على التسجيل كما أنها وضعت الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة قدوم وسنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في منصة قدوم من خلال هذا المقال.

منصة قدوم السعودية 1443

وضعت المملكة العربية السعودية هذه المنصة الإلكترونية حديثاً بعد الأوضاع التي مرت بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، وهذه المنصة تعمل تحت إشراف الحكومة السعودية وهي جزء من موقع ابشر، و وظيفة هذه المنصة إنها تعمل بتسجيل بيانات فيروس كورونا لجميع المقبولين من كافة بلدان العالم إلى المملكة العربية السعودية والإقامة في المملكة سواء لفترة طويلة أو فترة قصيرة، فلابد من تسجيل بيانات جميع الوافدين على المنصة وهي تعمل خلال 24 ساعة دون توقف.

شروط التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443

قبل أن نطلعكم على طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية لابد من توافر هذه الشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية لقبول التسجيل في المنصة، والشروط هي:

لابد على المتقدم الحصول على لقاح كورونا كوفيد -19 ويشترط هذه الأنواع جونسون، أسترازينيكا، موديرنا، فايزر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يشترط عدم مرور وقت طويل بين أخذ جرعتين من اللقاح.

لابد من امتلاك المتقدم شهادة صحية معتمدة من الجهات الحكومية تثبت أخذ اللقاح.

يشترط التسجيل في منصة قدوم قبل ميعاد السفر 72 ساعة فقط ولا يزيد عن ذلك ولا يقل.

خطوات التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443

لكي تستطيع التسجيل في منصة قدوم السعودية لابد من أتباع هذه الخطوات التالية: