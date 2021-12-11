شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis للموظف والعاطل 1443 رابط التسجيل

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عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis المطور الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد وفق الآلية التي تم الإعلان رسمياً للنظام المطور، وقد بدأت الوزارة في استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي السعودي المطور اعتباراً من يوم السبت الماضي بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر الجاري، وقد أوضحت الوزارة بأنه قد تم نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط تقديم الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش الضماني، إلى جانب إمكانية التعرف على طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني مركز الاتصال للدعم الفني، والتعرف أيضاً على إجابة سؤال متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 والحالات التي يتوقف فيها

شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis

تم الإعلان عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور لاستهداف كافة الأفراد والأسر الأشد احتياجاً للمال نظراً لظروفهم المادية الصعبة من أجل تزويدهم بالدعم النقدي وتمكينهم لتحسين الحالة المعيشية لهم، وهناك شروطاً للاستحقاق تم الإعلان وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم على الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ومقيماً إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة. أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة. الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للمتقدم أو المتقدمة سواء كان فرداً مستقلاً أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش الضماني وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

ضرورة الالتزام باستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تتعلق بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

عدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة.

ملاحظة: في حال كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً ضمانياً مستقلاً، ولا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من المعاش كون أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis 1443.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية أو منصة الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وذلك لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من قبل المستحقين المتوفر لديهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443، وذلك من خلال إنشاء حساب جديد في المنصة الإلكترونية، فمن يرغب في التسجيل في ضمان الاجتماعي يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa). تعرف على: طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، يتم النقر على تسجيل جديد أسفل الصفحة الرئيسية لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ولكن قبل البدء في عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، يجب أن يتم مراجعة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي sbis الجديد، والتأكد من انطباق كافة الشروط وعدم تخلف شرط من هذه الشروط حتى لا يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

وبعد التأكد من توافر الشروط الجديدة للضمان الاجتماعي المطور 1443، فيتم تعبئة بيانات المتقدم (رقم الهوية – رقم الجوال – كلمة المرور – تاريخ الميلاد بالهجري)، ثم النقر على التعهد وكتابة رمز التحقق، والضغط على أيقونة على”تسجيل”، وسوف يطلب النظام المطور كتابة رمز التوثيق المرسل برسالة نصية على الجوال المسجل بالنظام، والنقر على “توثيق”.

ثم يتم تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور بتعبئة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ليتم التوجيه إلى الملف الموحد بالمنصة الجديدة لتعبئة البيانات المطلوبة وإكمال الملف الخاص بالمتقدم حتى تكون النسبة 100% اكتمال الملف، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 بعد التحقق من توافر شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

هل يوجد عوامل تؤثر في استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن قيمة معاش الضمان الاجتماعي الجديد قد تتغير من مستحق لأخر، فهي ليست مبالغ ثابتة، وقد وضعت الوزارة ضمن سلم الضمان الاجتماعي (الحد المانع للمعاش والحد الأعلى لقيمة المعاش المحتسب)، ولكن؛ ماهي العوامل التي نؤثر على الضمان الاجتماعي المطور؟ وهنا أوضحت الوزارة بأن هناك أربعة عوامل تؤثر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي وهم:

عدد أفردا الأسرة المعالين.

إجمالي الدخل المحتسب لكافة أفراد الأسرة.

الأصول المملوكة للمتقدم.

النفقات.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

قمنا بعرض شروط الاستحقاق الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على الضمان المطور للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن يرغب في التعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis الواجب توفرها في المتقدمين، يمكن ذلك الآن من خلال النقاط المرفقة بالمقال.

كما يمكن التعرف على كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ويجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم تفعيله من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم يعد ينظر إلى سن المتقدم أو المتقدمة كما كان بنظام الضمان القديم، ولكن يعتمد على مقدار الدخل للعائل وأفراد الأسرة الواحدة.

وأكدت الوزارة على عدم تأثير برامج الدعم مثل حساب المواطن ودعم ريف وحافز وغيرهم من البرامج الأخرى على استحقاق المعاش الضماني في حال عدم تجاوز الحد المانع للمعاش وفق سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المعلن عنه رسمياً.

تصنيف نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين 1443

صنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المستحقين لثلاث فئات، حيث اعتمدت الآلية الجديدة لتصنيف المستحقين على الحالة الصحية والاجتماعية ومدى القدرة على العمل، فمن يرغب في الإطلاع على تصنيف مستحقي الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

مستحق غير قابل للتأهيل وتتضمن هذه الفئة المواطنين كبار السن وذوي الإعاقات ممن لا يستطيعون العمل. المستحق القابل للتأهيل ويشتمل على أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل. مستحق قادر على العمل، وهذه الفئة تحصل على خدمات البحث عن عمل لإعدادها وتأهيلها وتوظيفها في الوظيفة المناسبة.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أكد وكيل الضمان الاجتماعي “سلطان الجريس” على أن المستفيدين الحاليين من برنامج الضمان الاجتماعي لن يتم انتقالهم بشكل مباشر، ولكن سيتم منحهم مدة ستة أشهر بعد التحقق من مدى توفر شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis من أجل ضمان الانتقال إلى البرنامج المطور بشكل سلس دون التأثير عليه مادياً، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً.

وجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور قد تم بناؤه على عدد أفراد الأسرة المتواجدة في المنزل ممن يعولهم المستفيد الأساسي، فبحساب عدد الأفراد يتم التعرف على قيمة الضمان المستحق، ومن خلال أيقونة الطلبات يمكن عرض الطلبات الخاصة بك، واستعراض تفاصيلها، إلى جانب إتاحة إمكانية سحب الطلب.