نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني يعتبر من أحد أهم الخِدْمَات التي يتم تقديمها للمتقاعدين في المملكة العربية السُّعُودية وهو إلى ذلك تم توفير الاستعلام إلكترونياً وذلك كي توفر على المواطنين الوقت والجهد وبما أن هذا الأمر مهم بالنسبة للمواطن المتقاعد سوف نقوم بتوضيح كلّما يخصه بواسطة هذا المقا

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

على المواطن المتقاعد في المملكة العربية السعودية الذي يريد الاستعلام عن الراتب أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الصفحة الرسمية لتسوية المستحِقّات التقاعدية.

ثم يتم تدوين البيانات المطلوب مثل (السجل المدني أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن، رَقَم التحقق المرئي).

وبعدها النقر على أيقونة استعلام.

وأخيراً سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش والمستحقات المتاحة.

الاستعلام عن راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

قامت وزارة التأمينات الاجتماعية بتوفير خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد وذلك ببعض الخطوات البسيطة التي تكون كالآتي:

الولوج أولا إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على زر التأمينات أون لاين.

تسجيل الدخول بتدوين كل من (كلمة المرور، اسم المستخدم).

النقر بعد ذلك على رابط خدمة مدة الاشتراك وتحديد الوظيفة.

ويتم القيام بتحديد جهة العمل ثم النقر على زر الأجور.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف تظهر قيمة الراتب المستحقة.

طريقة التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد

يجب على المواطن الذي يريد التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا الذَّهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد ومن خلالها يتم الدخول على صفحة التسجيل.

يتم بعد ذلك ملء نموذج التسجيل وذلك بتدوين البيانات المطلوبة مثل (تاريخ الميلاد، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، الموافقة على شروط الاتفاقية).

وأخيراً سوف يتم تأكيد التسجيل وذلك بواسطة رسالة عبر الجوال.

شروط صرف الراتب التقاعدي من التأمينات

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل المؤسسة العامة للتقاعد يجب على من يرغب في صرف الراتب التقاعدي من التأمينات بمراعاة هذه الشروط وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يشترط أن يكون المواطن قد بلغ سن الستين 60.

يجب ألا تقل فترة اشتراك المواطن في النظام عن 60 شهراً أو 120شهر.

يتم زيادة فترة مكملة للأشهر المئة وعشرون 120 تكون اعتبارية وذلك عند بلوغه سن الستين 60.

يشترط أن يكون المواطن متوقف عن القيام بأي عمل يكون خاضع للنظام.

الاستعلام عن حساب راتب التقاعد للعسكرين

يمكن أن يقوم المواطن بالاستعلام عن حساب راتب التقاعد الخاص بالعسكرين بواسطة إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الصفحة الخاصة بحساب المعاش التقاعدي.

بعد ذلك يتم تدوين البيانات المطلوبة مثل (الجنس سواء ذكر أو أنثى، آخر راتب، نوع الخدمة، سبب ترك الخدمة، عدد سنوات الخدمة، عدد أشهر الخدمة).

وبعدها يتم النقر على رابط عرض قيمة المعاش.

وأخيراً سوف يظهر الحساب التقريبي للمعاش تبعاً البيانات المدونة.

وفي النهاية نكون قدمنا لكم الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني وتعرفنا أيضاً الاستعلام عن راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية وقمنا بذكر طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية وقمنا بالتعرف على شروط صرف الراتب التأمينات الاجتماعية ونحن إلى ذلك قد تعرفنا على الشروط التي يجب مراعاتها عند الرغبة في صرف راتب التقاعدي للتأمينات وتعرفنا إلى كيفية الاستعلام عن حساب راتب التقاعد العسكري.