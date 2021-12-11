نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التفويض الالكتروني في أبشر الأحوال وطرق التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة التفويض الالكتروني في أبشر الأحوال هذه الخدمة من ضمن الخِدْمَات المهمة التي يتم أتاحتها لتسهيل الأمر على المواطنين المقيمين في المملكة العربية السُّعُودية حيث إن هذه الخدمة تقدم لهم بعض الأمور وهي تجديد جواز السفر وإصدار تأشيرة خروج وغيرها من الخِدْمَات ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي تخص هذه الخدمة.

خدمة التفويض الالكتروني في أبشر الأحوال

خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر من الخِدْمَات التي يستطيع المواطن الذي يقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية الاستفادة بها حيث انه يمكنه أن يكون لدية حساب خاص به على منصة أبشر ويتم التسجيل في هذه الخدمة بواسطة طريقتان أما أن يتم التسجيل بواسطة التطبيق الخاص الذي يتم تحميله على الجوال أو على الحاسوب أو بواسطة الموقع الإلكتروني.

الخدمات المتاحة في التفويض الالكتروني في أبشر

يقوم التفويض الإلكتروني في أبشر بتقديم بعض الخِدْمَات التي يجب على كل مواطن معرفتها قبل أن يقوم بالتسجيل في الخِدْمَات الإلكترونية في أبشر وهذه الخِدْمَات تتمثل في الآتي:

يمكن أن يقوم المواطن الذي لديه تفويض أن يستلم جواز السفر وتلك نيابة عن صاحب الجواز.

وهو إلى ذلك يمكن أيضاً أن يقوم بإصدار جواز السفر خاص بصاحب الجواز وتلك نيابة عنه.

يمكن لمن حامل التفويض أن يقوم بالإبلاغ عن العمالة في حالة الغياب.

يستطيع أيضاً إلغاء وإصدار تأشيرة الخروج والعودة من وإلي المملكة وهو إلى ذلك يستطيع إلغاء وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

الشخص الذي يمتلك التفويض يمكنه الإبلاغ في حالة فقدان الهُوِيَّة الوطنية الخاصة.

وهو إلى ذلك يستطيع أيضاً الإبلاغ في حالة فقدان جواز السفر ويستطيع أن تجديد جواز السفر الخاص.

المواطن الذي يمتلك التفويض يمكنه أن يقوم بتقديم طلب لتمديد تأشيرة الزيارة والقيام بالذهاب حتى يتمكن من تمديد هذه التأشيرة بموجب التفويض الذي يملكه.

التسجيل في التفويض الإلكتروني بواسطة التطبيق الخاص بأبشر

قامت منصة أبشر بإتاحة تطبيق يعمل على تسهيل الأمور بالنسبة للمواطن حتى لا يتعرض الذَّهاب إلى أي مكان فمن يستطيع التسجيل في التطبيق الذي أتاحته منصة أبشر فعلية أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:

لا بد من تحميل التطبيق على الجوال.

وبعد أن يتم تحميل التطبيق وتثبيته يتم فتح التطبيق بتدوين اسم المستخدم ورقم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً تدوين كلمة المرور.

ثم يتم بعدها اختيار رابط خدماتي.

الضغط على أيقونة إدارة التفويض ويليها النقر على مراجعة القطاع.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة أخرى فيها يتم تدوين كافة المعلومات المطلوبة التي تخص المواطن المفوض مثل (رَقَم الهُوِيَّة، الرَّقَم المرجعي).

كتابة رمز التحقق وبعدها يتم الضغط على أيقونة تأكيد.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم التسجيل في تطبيق أبشر.

التسجيل بالتفويض الالكتروني في أبشر بواسطة الموقع الإلكتروني

يمكن التسجيل في التفويض الإلكتروني في أبشر بواسطة الموقع الإلكتروني دون أن يحتاج المواطن لتحميل التطبيق وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم الذَّهاب إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر.

تسجيل اسم المواطن أو الهُوِيَّة الوطنية وتدوين كلمة المرور.

الضغط على أيقونة خدماتي.

ثم يتم الضغط على زر أيقونة التفويض وبعدها القيام بمراجعة القطاع ثم يتم كتابة البيانات إلى تخص بالشخص المفوض كما يتم تدوين الرَّقَم المرجعي في المكان الذي تم تخصيصه لذلك.

القيام بتدوين رمز التحقيق المتواجد في الأسفل.

النقر على أيقونة تأكيد.

وبقيام الخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم التسجيل بنجاح.

وفي نهاية مقالنا نكون تعرفنا إلى خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر الأحوال ونحن إلى ذلك تعرفنا إلى أهمية التفويض الإلكتروني بأبشر بالنسبة للمواطن المقيم في المملكة العربية السُّعُودية وتعرفنا أيضاً إلى الخِدْمَات التي يتم تقديمها من قبل التفويض الإلكتروني وطرق التسجيل في التفويض الإلكتروني لمنصة أبشر.