نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية شهر ديسمبر عام 2021 في المقال التالي
قد أعلنت مساء أمس شركة أرامكو وهي الشركة المسؤولة عن البنزين في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت سعر البنزين لشهر ديسمبر من هذا العام وهو 2021 والذي سوف تستمر حتى يوم العاشر من شهر يناير المقبل لهذا العام، وبما أن أسعار البنزين تعتبر من أهم الأشياء التي تشغل بال الكثير من المواطنين، وذلك لأن البنزين هو المتحكم في اقتصاد البلد بشكل كبير، وزيادة اسعار الكثير من السلع، لذلك يتسائل المواطنين عن أسعار البنزين بشكل مستمر، وبعد أن مرت أسعار البنزين خلال الفترة السابقة إلى صعود وهبوط بين، قد أعلنت أمس شركة أرامكو عن ثبات سعر البنزين خلال هذا الشهر وسوف نوضح من خلال هذا المقال ما استقرت عليه شركة أرامكو من أسعار البنزين.
التسعيرة الجديدة للبنزين بشركة أرامكو لشهر ديسمبر 2021
قد أوضحت شركة أرامكو الأسعار التي استقرت عليها وقامت بتثبيتها خلال شهر ديسمبر الحالي وحتى العاشر من يناير القادم لهم 2021، والاسعار التي قامت بتحديدها هي كالاتي:
- ثبتت شركة أرامكو سعر البنزين 91 وذلك عند سعر 2.18 ريال للتر، وهذا يعتبر نفس السعر الذي كان عليه في نوفمبر الماضي، وهذا ما أوضحته من خلال موقعها الإلكتروني يوم أمس الجمعة .
- وقامت أيضًا بتثبيت سعر بنزين 95 عند سعر 2.33 ريال للتر.
- أما عن سعر الديزل فقد تم تحديده على سعر 0.52 ريال للتر.
- أما عن سعر غاز البترول المسال، فقد تم تحديد على سعر 0.75 ريال للتر.
العوامل المؤثرة في ارتفاع او انخفاض أسعار البنزين
هناك العديد من العوامل التي يتوقف عليها أسعار البنزين عند المراجعة السعرية التي تقوم بها شركة أرامكو والتي تتم بشكل شهر في المملكة السعودية وهي كالآتي:
- التكلفة التي تقوم بها شركة أرامكو، عند إنتاج النفط بشكل عام، وجميع مشتقاته، ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي يتوقف عليها تحديد السعر الشهر للبنزين.
- من المتعارف عليه أيضًا أن الوضع الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار البنزين، وذلك يكون داخل المملكة.
- مراجعة أسعار البنزين والنفط عالميًا، وهذا من أهم العوامل أيضًا التي يتوقف عليها تحديد السعر سواء بالزيادة أو النقصان.
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