نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021 الجديدة في السعودية أرامكو أسعار منتجات البترول “تم الإعلان عنها” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين الأفاضل اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021، والتي نتابعها معكم شهريا في كل يوم عشرة من شهر حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكو السعودية، ويهتم مئات المواطنين والمقيمين من داخل المملكة بأسعار المحروقات التي تتغير كل شهر، وهذا تبعا لمتغيرات عدة ومنها السعر العالمي لبرميل البنزين وما إلى ذلك، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين أسعار هذا الشهر لمنتجات النفط وسنقارنها بأسعار الشهر الماضي، فتابعوا معنا.

سعر البنزين في السعودية اليوم

وسنتابع مع حضراتكم أعزائنا المتابعين أسعار منتجات الوقود في المملكة، والتي تعلن عنها شركة أرامكو الشهيرة، حيث تعلن أسعار بيع الوقود بالتجزئة في المملكة كل شهر، وهذا لأنواع الوقود المختلفة التي يحتاجها ويستعملها المستهلك السعودي، والتي منها:

بنزين 91.

ديزل.

بنزين 95.

الكيروسين (وقود الطائرات).

غاز البترول المسال.

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين أسعار البنزين الخاصة بهذا الشهر وشهر نوفمبر الماضي، وهذا لتقارنوا بين الأسعار الخاصة بكل شهر.

أسعار البنزين شهر نوفمبر 2021

وقد أعلنت أرامكوا في الشهر الماضي نوفمبر 2021 عن أسعار بيع المحروقات بالتجزئة، والتي جاءت كالتالي:

بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

الديزل: 0.52 ريال سعودي.

بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

الكيروسين: 0.70 ريال.

غاز البترول المسال: 0.75 ريال للمتر المكعب.

أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021

أما بالنسبة لأسعار شهر ديسمبر فستعلن عنها ارامكو خلال الساعات القليلة القادمة، وحيث إنه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى هذه اللحظة عبر موقع شركة أرامكو الرسمي، وسنوافيكم بالأسعار الجديدة فور الإعلان عنها بشكل رسمي عبر المصادر الرسمية، أما بالنسبة للأسعار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فهي غير صحيحة وهي أسعار الشهر الماضي وليست هذا الشهر.

وهذا ما يعني أن أسعار المحروقات المعمول بها الآن في جميع أنحاء المملكة هي أسعار شهر نوفمبر 2021، وهذا حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكو خلال الساعات القادمة، وسنعلم حضراتكم فور نزولها، فتابعوا معنا.

تحديث: وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر للعام 2021، والتي لم تختلف بالفعل عن الشهر الماضي، حيث جاءت الأسعار كالآتي:

بنزين 91: 2.18 ريال للتر.

بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر.

ديزل: 0.52 اثنان وخمسون هللة للتر.

الكيروسين: 0.70 سبعون هللة للتر.

غاز البترول المسال: 0.75 خمس وسبعون هللة لكل متر مكعب.

اسعار البنزين لشهر ديسمبر في السعودية

وتتغير أسعار المنتجات النفطية في المملكة كل شهر، وهذا حسب الظروف العالمية وسعر الخام وتكلفة تكريره، نتوقع أن يكون هناك زيادة طفيفة هذا الشهر، نظرا لارتفاع السعر العالمي لبرميل النفط السعودي (خام البرنت) في الأيام الفائتة.

وقد تابعنا معكم أعزائنا المتابعين وظائف وزارة المالية 1443، والتي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة فتابعوا معنا.