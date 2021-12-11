دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة دفعة 49 ديسمبر 2021

دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة ديسمبر 2021 ، ماهو دعم حساب المواطن .. هو برنامج حكومي بدأ في شهر ديسمبر2071 ، تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية ، كما أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية في المملكة ، هدف الحكومة الأساسي في المملكة العربية السعودية الي تخفيف الأعباء علي المواطنين في المملكة ، من خلال السطور الأتية نعرض لكم تفاصيل إيداع الدفعة الجديدة

دعم حساب المواطن

تحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم ، حساب المواطن يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك ، يعمل حساب المواطن على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين

إيداع حساب المواطن ديسمبر 2021

يتم إيداع المبالغ في يوم الخميس الماضي الموافق يوم التاسع من ديسمبر 2021 ، وكانت كما يلي :

الإيداع الخاص بالدفعة 49 وصل ل 1.9 مليار ريال سعودي ، وعدد المستحقين وصل ل10.5 مليون مستحق في المملكة العربية

تعويضات الدفعة السابقة وصل الي 29 مليون ريال سعودي

إجمالي المبلغ المستهلك منذ إنشاء البرنامج 109 مليار سعودي

وإجمالي التعويضات التي تم صرفها منذ انطلاق البرنامج 921 مليون ريال سعودي