نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة دفعة 49 ديسمبر 2021 في المقال التالي
دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة ديسمبر 2021 ، ماهو دعم حساب المواطن .. هو برنامج حكومي بدأ في شهر ديسمبر2071 ، تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية ، كما أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية في المملكة ، هدف الحكومة الأساسي في المملكة العربية السعودية الي تخفيف الأعباء علي المواطنين في المملكة ، من خلال السطور الأتية نعرض لكم تفاصيل إيداع الدفعة الجديدة
دعم حساب المواطن
تحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم ، حساب المواطن يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك ، يعمل حساب المواطن على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين
إيداع حساب المواطن ديسمبر 2021
يتم إيداع المبالغ في يوم الخميس الماضي الموافق يوم التاسع من ديسمبر 2021 ، وكانت كما يلي :
- الإيداع الخاص بالدفعة 49 وصل ل 1.9 مليار ريال سعودي ، وعدد المستحقين وصل ل10.5 مليون مستحق في المملكة العربية
- تعويضات الدفعة السابقة وصل الي 29 مليون ريال سعودي
- إجمالي المبلغ المستهلك منذ إنشاء البرنامج 109 مليار سعودي
- وإجمالي التعويضات التي تم صرفها منذ انطلاق البرنامج 921 مليون ريال سعودي
تطبيق حساب المواطن يسهل عليك الاطلاع على كافة تفاصيل حسابك وتفاصيل الدفعات المالية ونتائج الاعتراضات وغيرها من الخدمات المقدمة من بحساب المواطن ، يمكنك تحميلة مجانا من متجر جوجل بلاي
كان البرنامج قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وجاء من ضمن التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28)
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