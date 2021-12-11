نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث سعر البنزين الجديد في السعودية “سعر لتر 91 و95” ارامكو تُعلن عن قائمة اسعار ديسمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية، أعلنت أرامكو عملاق النفط السعودي رسمياً في يوم أمس الجمعة 10 ديسمبر 2021 ، عن سعر البنزين الجديد لشهر ديسمبر الجاري، والتي من المفترض أن يتم العمل به رسمياً اليوم السبت 11 ديسمبر في كافة محطات البترول في جميع أنحاء المملكة، حيث تم الانتهاء من عمليات المراجعة الخاصة بتعديل أسعار النفط والوقود وفقا للأسعار العالمية والتصدير، ومن ان تم اعلان شركة ارامكو عن هذة الاسعار ولم يتوقف الآلاف من المواطنين من التساؤل عن تلك الاسعار الجديدة والمحدثة للشهر الجاري، هذا ومن خلال التقريرالتالي نستعرض معكم قائمة الأسعار الجديدة في جدول أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية.

سعر البنزين الجديد في السعودية

كما جرت العادة أنه تخضع عملية المراجعة الدورية الشهرية لـ سعر البنزين الجديد في السعودية من قبل أرامكو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم ذلك وفقاً لعدد من المحددات الرئيسية من أهما: عامل العرض والطلب على النفط الخام السعودي، بالإضافة إلى تضخم الأسعار في المملكة وغيرها، وذلك فضلا عن رغبة المملكة في تخفيض الحد من تأثير المستهلك بتقلبات وتذبذب أسعار التصدير ، لذلك قررت أن تتم مراجعة الأسعار بشكل شهري بعد أن كانت تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر، ومن الجدير بالذكر انة بناءً على ما تم رصدة من اسعار لهذا اشهار فلم تتغير الاسعار الجديدة عن الاسعار الخاصة بالشهر السابق وظلت ثابتة، وذلك نتيجة للأستقرار التي شهدتة الحالة الاقتصادية للمملكة السعودية.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية

أعلنت شركة أرامكو منذ عدة ساعات قليلة أن سعر البنزين الجديد في السعودية مازال ثابتا على ما كان عليه خلال شهر نوفمبر الماضي، أذ تتحمل الحكومة فرق الأسعار في الأسعار الجديدة للبنزين، وبعد المراجعة التي أجرتها أرامكو، جاءت أسعار البنزين على النحو التالي.

سعر اللتر من بنزين 91 نحو 2.18 ريال سعودي .

فيما سجل سعر اللتر من بنزين 95 نخو 2.33 ريال سعودي.

وسعر لتر الديزل يصل الى 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

أما عن سعر غاز البترول المسال فسجل نحو 0.75 ريال لكل لتر.

انتظر الكثير من المواطنين تحديث شركة ارامكو لأسعار الوقود ومشتقاتة لشهر مارس 2021، وبالفعل قامة ارامكو مؤخراً بالاعلان رسمياً عن الاسعار الجديدة للوقود الخاصة بالشهر الجاري، حيث استقرت الاسعار ولم يحدث بيها اى تغيير يذكر عن شهر نومفبر الماضي 2021، وللتعرفو على كل جديد حول اسعار الوقود في السعودية تابعونا خلال موقعنا “ثقفني الاخباري”.