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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الخطوات.. كيفية الحصول على جوال iphone 13 pro من موبايلي بالتقسيط في المقال التالي
إذا كُنتَ من المواطنين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، ومن عملاء شركة mobily للاتصالات، فإنه يمكنك تقسيط iPhone 13 Pro من موبايلي عبر إحدى الباقات المفوترة التابعة للشركة التي تبدأ من 185 ريالا شهريًّا، بدلاً من الشراء بالكاش ودفع أكثر من 7 آلاف ريال سعودي مرة واحدة، فيما يأتي ذلك في إطار التيسير على العملاء في جميع أنحاء المملكة، الراغبين في الحصول على أحدث إصدارت شركة أبل الأمريكية التي أعلنت عنه في شهر سبتمبر الماضي، وتتنافس العديد من شركات الاتصالات في المملكة لتقديم أفضل عروض التقسيط لأحدث إصدار من شركة آبل وغيرها من الجوالات الحديثة.
تقسيط iPhone 13 Pro من موبايلي
ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، تقسيط iPhone 13 Pro من موبايلي عبر الباقة المفوترة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يجب الاشتراك في إحدى الباقات المفوترة التابعة لشركة موبايلي، على أن يكون بداية القسط الخاص بالجوال بداية من 185 ريالًا سعوديًّا.
- التوجه إلى أقرب فرع لشركة موبايلي في المملكة.
- إنجاز خدمة الشراء بالتقسيط من خلال التواصل مع أحد الموظفين المتواجدين في الفرع، مثل ما هو موضح في التويتة التالية:
رقم خدمة عملاء موبايلي
ومن الممكن الاتصال على أحد ممثلي خدمة العملاء، قبل التوجه إلى الفرع أو بعد إنهاء عملية الشراء بالتقسيط، للاستفسار عن أي معلومات بخصوص العرض، وذلك على الرقم الموحد للشركة وهو 1100 من الشبكة نفسها، أو الاتصال من شبكة أخرى عبر الرقم 0560101100 من أي مكان في المملكة، أو إرسال رسالة بالنقر على (*1100# ثم اختيار الرقم 2، ثم النقر عليه مرة أخرى، ثم النقر على 1، وبعدها النقر على 9).
أبرز مواصفات جوال آيفون 13 برو
أما مواصفات هاتف آيفون 13 برو التي أعلنت عنه شركة أبل الأمريكية ضمن الباقة الخاصة بهذا الإصدار الحديث، فهي كالتالي:
- يُقاوم الماء لمسافة تصل إلى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة شهادة IP68.
- الشاشة تأتي بحجم 6.8 إنش.
- وزن الهاتف يصل إلى 225 جرامًا.
- كما يأتي بسعة تخزينية 128 جيجا بايت، و256 جيجا بايت، و512 جيجا بايت.
- ويأتي بمعالج سداسي النواة من نوع apple a15 pionic.
- والظهر والواجهة الخاصة بالهاتف مصنوعين من الزجاج أما الإطار فمصنوع من مادة الفولاذ.
- نظام التشغيل: IOS 15.
- البطارية: 3125 مللي أمبير.
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