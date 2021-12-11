نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح الإجراءات المتبعة عندما يحجز البنك على مبلغ الدعم المستحق وطريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو البرنامج الذي استحدثته الحكومة السعودية لدعم عدد كبير من المواطنين في المملكة الذين يستحقون الدعم المادي، وذلك للمساعدة في رقي الحالة المعيشية للمواطنين في المملكة، وبعد عدد من الشكاوى من المقرر أن يناقش مجلس الشورى السعودي بعض الفئات التي لم يشملها دعم برنامج المواطن مثل رعاية الأيتام “ذكور وإناث” من ذوي الظروف الخاصة، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية والدعم، حتى يصلوا إلى التمكين والاعتماد على النفس.

يقوم حساب المواطن بتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية ،وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة،كما أطلق البرنامج في مارس 2019تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها، يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

ويوميا يجيب القائمون على برنامج حساب المواطن على الكثير من الأسئلة التي توجه لهم من المواطنين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل كيفية تعويض المستفيدين عن فرق زيادة أسعار الكهرباء، ومعالجة رسالة ” مصدر الدخل غير صحيح”، وكان سؤال أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن قال فيه: “تم إيقاف خدماتي لوجود مديونية بنكية سابقة فهل يحق للبنك حجز حساب المواطن؟ أم أستطيع تسلمه مع العلم أنه لا يوجد لدي دخل نهائياً إلا حساب المواطن؟ “.

وجاءت الإجابة من أدارة البرنامج بأنه لا يحق للبنوك سحب المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين بأي شكل من الأشكال، وأضاف احد المسؤولين في برنامج حساب المواطن أنه لابد أن يقوم المستفيد بالتوجه إلى البنك الذي يستلم منه المبالغ المستحقة لبرنامج حساب المواطن لتقديم الشكوى، وأكدت خدمة عملاء دعم حساب المواطن أنه في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو من خلال الرابط التالي (الموقع الرسمي).

حساب المواطن و طريقة أنشاء حساب جديد

أما عن شروط والتسجيل في دعم المواطن من خلال رابط “الموقع الرسمي” الذي يوضح شروط التسجيل في دعم المواطن والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل قائمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

ويتم صرف الدفعات المستحقة للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب آخر تعديل لإدارة البرنامج الذي يخدع تحت رعاية وإشراف وزارة العمل والتنمية، وتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين البنكية حيث أودعة أدارة برنامج حساب المواطن كافة المبالغ المالية التي قدر مجموعها 2.4 مليار ريال منها 13.4 مليون ريال تعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة .

وتنقسم شرائح الدعم ببرنامج المواطن إلي خمس فئات، وهما :

– الفئة الأولى بحساب المواطن ممّن رواتبهم من صفر حتى 8690.

-الفئة الثانية بحساب المواطن، من راتب 8700 إلى 11999.

-الفئة الثالثة بحساب المواطن، من راتب 12000 إلى 15299.

الفئة الرابعة بحساب المواطن، من راتب 15300 إلى 20150.

-الفئة الخامسة بحساب المواطن، لمن لا يستحقون الدعم ممّن رواتبهم فوق 20160.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالاً من المواطن “بدر” قال فيه : حولتني جهة عملي إلى برنامج ساند ، ما هو العمل الآن؟

وردت بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

وأضافت أنه لا بد من الإفصاح عن دخل ساند واختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند “.

ويتم في هذه الأثناء الاستعداد لفتح باب البنوك والمصارف الحكومية في المملكة العربية السعودية لاستقبال الجمهور لصرف مستحقات حساب المواطن الذي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي كما هو معتاد منذ بداية العمل بالبرنامج، وأذأ وجد أي استفسار أو أي شكوي يمكن للمستفيد الاتصال على رقم شكاوى حساب المواطن، حيث يمثل دعم الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، ليكون برنامجاً شاملاً كافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة.

العمالة المنزلية

وسأل مواطن عن تأثير استقدام عمالة أجنبية على الدعم قائلا: “هل يؤثر استقدام سائق أو نقل كفالته باسمي على وضعي في حساب المواطن؟.. أرجو الرد”. ورد حساب خدمة العملاء بقوله: “لا تؤثر العمالة المنزلية على استحقاقك في حساب المواطن”.

كما وجه برنامج “حساب المواطن” أحد المستفيدين بكيفية التصرف في حال إذا ما رفض البنك تسليمه مستحقاته من الدعم المقرر له.

وطرح مواطن تساؤلا قال فيه: “أنا عندي إيقاف خدمات هل أستطيع أن أسحب المبلغ المستحق لي من البنك أو لا، وهل أستلم الدعم كامل أو لا وإذا رفض الموظف إني أستلم.. هل في إجراءات؟”.

وفي رده على المواطن قال الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر”: “نعم بإمكانك الاستفادة من الدعم ويمكنك التوجه للبنك، وفي حال واجهتك أي عوائق مع البنك الذي تتعامل معه فيما يخص الاستفادة من دعم حساب مواطن، نأمل التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على الرقم : 8001256666 أو رفع شكوى من خلال الرابط المخصص للشكاوى.

زيادة الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِّل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الغير ربحية التي أطلقتها الحكومة السعودية في الأعوام الأخيرة والتي تستهدف بها الحكومة عدد كبير من فئات المجتمع السعودي من المواطنين ذات الدخل المنخفض، وهذا حتى يستطيعوا الاندماج في المجتمع والتفاعل مع متطلبات العصر.

طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية

في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل وتم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية، يمكن التوجه إلى أيقونة “دارسة الأهلية” وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه ويلزمه الضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب) في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر.

وبهذا يكون قد تم رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.