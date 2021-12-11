خطوات التسجيل في برنامج ريف 1443 وتوضيح البرامج المستهدفة للحصول علي الدعم المادي

خطوات التسجيل في برنامج ريف 1443، الكثريين من مهتمي بمهنة الزراعية يرغبون في الحصول علي معلومات كافية عن خطوات التسجيل والقبول ببرنامج الدعم الريفي التابع لوزارة الزراعة بالمملكة، حيث يعد البرنامج الداعم للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل، يضم مجوعة قطاعات كثيرة ومختلفة، وذلك بهدف تحقيق تنمية قطاع المزارعين وزيادة الكفاءة من قطاع الزراعة، وبذلك يترتب علي الراغبين في التسجيل في برنامج ريف من الولوج للمنصة الإلكترونية، وتدوين كافة البيانات المطلوبة، وحتي تتمكن من ذلك يجب متابعتنا عبر السطور التالية.

برنامج ريف الإلكتروني

هو برنامج وضعته حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم وتحسين كفاءة المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الداخلي من بعض المحاصيل، من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة في جميع مناطق المملكة، ويهدف إلى دعم تطوير إنتاج الفاكهة ومعالجتها وتسويقها، بالإضافة إلي دعم تعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك في المملكة، والبرامج المستهدفة كثيرة ويمكنك التعرف عليها من خلال البوابة الرئيسة للمنصة.

خطوات التسجيل في برنامج ريف 1443

وضعت وزارة الزراعة في المملكة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للتسجيل في برنامج دعم ريف ، ولكن باتباع خطوات معينة وهي كالتالي:

عليك الولوج إلى موقع منصة ريف الإلكتروني.

ثم تسجيل بياناتك من خلال الضغط علي أيقونة تسجيل.

يطلب منك البرنامج ملء استمارة التسجيل وكتابة المعلومات بدقة عالية.

عند كتابة البيانات يجب ذكر محل الإقامة ومصدر الدخل.

رفع عقد ملكية الأرض أو ملكية منزل.

اكتب بعض المعلومات حول المشروع وحدد نوع الأنشطة التي تقوم بها الأسرة.

ثم قدم صور المنتج وبيان عدد سنوات المشروع.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب المدفوع لأمره واملأ رقم الحساب.

ثم الضغط علي أيقونة الخيار لتقديم طلب للحصول على خطة التنمية الريفية.

شروط التسجيل في برنامج ريف

يمكنك الاستفسار عن شروط الأهلية للدعم الريفي من وزارة الزراعة، والتي يجب استيفاءها في الطلب على النحو التالي: