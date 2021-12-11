خطوات تقديم اعتراض عند عدم صرف مستحقات دفعة شهر ديسمبر حساب المواطن

خطوات تقديم اعتراض عند عدم صرف مستحقات دفعة شهر ديسمبر من حساب المواطن في البداية قد قامت الجهات المعنية بإيداع الدفعة أل 49 في حساب كل مستفيد بعد استكمال كل البيانات المطلوبة منه وفي حالة عدم وصول الدفعة إلى المستحقين يمكن متابعة الخطوات التي سوف نلقى الضوء عليها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري لتقديم الاعتراض. ومن المنصوص عليه يتم إيداع الأموال للمستفيدين من كل شهر في اليوم العاشر في حالة لم تكن عطلة رسمية يكون موعد المستحقين لدفعة حساب المواطن عن شهر ديسمبر الحالي اليوم الخميس كما يمكن لكل مستفيد يريد الحصول على دفعه الدعم يجب تقديم طلب الاعتراض وهذا عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن كما أتاح برنامج حساب المواطن خصيصا رقم 19912 لكي يسهل التواصل من خلالة مع المواطنين لتقديم الاعتراض أو الشكاوى ويعمل طوال أيام الأسبوع دون انقطاع.

ما هي طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 49

تتم طريقة الاعتراض بشكل إلكتروني بالدخول إلى برنامج حساب المواطن عبر شبكة الأنترنت.

يقوم المواطن المستفيد بتسجيل الاسم واستخدام كلمة السر. يستوضح أمامك رمز التحقيق قم بكتابته مرة اخرى في الخانات المخصصة له.

اضغط لاختيار طلب الاعتراض ثم تقوم بتقديم طلبك.

يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك ثم الضغط على تقديم اعتراض على الأهلية.

طريقة الاستعلام عن الدفعة أل 49 من حساب المواطن

في حالة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن أل 49 للمستفيد أو المستحق للحصول على دفعة هذا الشهر يمكن ذلك باتباع النقاط الأتية:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

إدخال رقم الهوية باستخدام اسم المستخدم.

يجب كتابة رمز التأكيد في الحقل المخصص له.

ثم اضغط على استعلام سوف يظهر أمامك على الشاشة كل بيانات المستفيد من الدعم و موعد نزول الدفعة عبر حسابه البنكي.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب البرنامج المواطن المقدم من وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو برنامج تكافلي يدعم بشكل مادي شهريا موعده اليوم العاشر يهدف الأسرة الفقيرة ذات الدخل المحدود أو الأفراد الغير قادرين على العمل من أصحاب الإعاقات الشديدة أو المتوسطة والعائلات ميسورة الحال والذين هم بحاجة إلى مساعدات مالية من أجل العيش حياه كريمه دون مد يد العون إلى الآخرين على أراضي المملكة العربية السعودية ولا يقتصر برنامج حساب المواطن على ذلك فقط بل يهدف إلى حصول المطلقات و الأرامل والأيتام قد وضعت الوزارة بعض البنود للذين تنطبق عليهم كافه الشروط والضوابط الموضوعة من اجل استحقاق الدعم الشهري لهم للحصول على الدعم المقدم من الجهات المعنية الحكومية.