ماهو تمويل نفاذ بالتفصيل مصرف التنمية الاجتماعية السعودي

يواصل بنك التنمية الاجتماعية دعمه لذوي الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من الحصول على تمويل نفاذ الاجتماعي بشروط مقبولة، بما في ذلك قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والذي يساعد المواطنين على توظيف أنفسهم لدعم جزء كبير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن فرص لتحقيق أحلامهم ومشاريعهم بما فيها إمكانية امتلاك شركة قطاع خاص بهم ويريدون تطويره بما يتناسب مع إمكانياتهم.

ما هو تمويل نفاذ الوطني من بنك الاعفاء والتسليف

من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة لمنتجات التمويل ، يشترط بنك التنمية الاجتماعية على المتقدمين استيفاء عدد من الشروط من أجل الحصول على تمويل فعال ، منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

بالنظر إلى مرور عام على تاريخ آخر دفعة وعد به والبنك ، لا ينبغي أن يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض

سواء كان مقترضًا أو ضامناً ، يجب ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة

يجب على الشخص مقدم الطلب أن يقدم ضمان التمويل الشخصي

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 14000 ر. س

اجتياز الفحص الائتماني

ألّا تتخطى مدة السداد 40 شهر

يجب على العميل تحديد نشاط العمل الحر الذي يرغب في الانخراط فيه وتقديم الوثائق / الترخيص لإثبات ذلك.

ما هو حد تمويل نفاذ للمواطنين

وبحسب الملاءة المالية سيتم تمويل المستفيد نقدا بما لا يتجاوز 60 ألف ر. س ، أما بالنسبة للتمويل المادي فهو 150 ألف ريال ويتم تحصيل رسوم رمزية تخصم من قيمة التمويل قبل الدفع للعميل.

ما هي أهداف مصرف التنمية الاجتماعية

تشجيع ممارسات التوظيف الذاتي والمساهمة في تحقيق هدف العمل المرن

فرص لتطوير فئة الشمول المالي الشخصي

تحسين نوعية الحياة للمواطنين السعوديين

الحد من الائتمان غير الرسمي

خفض نسبة البطالة

الدخل الإضافي لذوي الدخل المحدود.

ما هي الفئات المشمولة بقرض التنمية الاجتماعية “نفاذ”