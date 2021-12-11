نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربة تعليمية تفاعلية لطلبة القرن الـ 21.. رابط منصة ألف التعليمية alefeducation وآلية التسجيل في المقال التالي
يتساءل الطلاب بشكل يومي عن طريقة التسجيل في منصة ألف التعليمية، حيث تم إطلاق تلك المنصة في دولة الإمارات تسهيلا على طلاب الدولة التعليم عن بعد، كما أن تلك المنصة تابعة رسميا لوزارة التربية والتعليم بالامارات، وتقدم مختلف الخدمات لكافة الفئات سواء أكانت طلاب أو أولياء الأمور، لذا سوف نقدم لكم طريقة التسجيل على المنصة بالتفصيل.
منصة ألف التعليمية
منصة ألف من المنصات المنتشرة حاليا في معظم البلاد، والتي تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، وهي خاصة بدولة الإمارات، ويتمتع من يسجل بها بخواص عديدة مثل متابعة الدروس، سواء أكانت مكتوبة أو مسموعة، حيث توفر خاصية الفيديوهات لشرح مختلف المواد، وبذلك تسهل على الطالب تلقي المعلومة وعدم نسيانها، ولكن هي منصة مدفوعة وغير مجانية، يقوم من يرغب في التعلم من خلالها بدفع اشتراك.
كيفية التسجيل في منصة ألف التعليمية الإماراتية 2022
يمكن الآن بسهولة التسجيل على منصة ألف من خلال التالي:
- الذهاب إلى تلك المنصة من خلال هذا الرابط: منصة ألف.
- بعد فتح الصفحة السابقة.
- سوف يظهر لك واجهة المنصة، اختر منها تسجيل الدخول.
- يتم توجيهك إلى صفحة ملء البيانات.
- دون جميعهم ثم تسجيل.
- تم التسجيل بسهولة، والآن تمتع بجميع الخدمات.
مزايا منصة ألف التعليمية
يمكن للطالب اللجوء لمنصة ألف لما بها من مزايا عديدة منها:
- تساعد المعلم في متابعة الطلاب في مدة زمنية أكبر، مقارنة بموعد الحصة في المدرسة.
- وهذا يعطي كل طالب على حدى وقت كافى للفهم أو الاستفسار عن أي شئ.
- توجه للمعلم كافة الدعم والإرشاد والتوجيه ليزيد من تطويره لذاته، مما تسهم في تطوير أداء المنظومة التعليمية.
- تساهم المنصة الطالب في الحصول على كم كبير من المواد الدراسية، دون اللجوء للنزول من المنزل.
- توفر المنصة على المعلم الوقت الكبير في التصحيح الورقي، حيث يقوم المعلم بالتصحيح الإلكتروني للطلاب في عدة دقائق.
ولكن بعد المزايا العديدة للمنصة، لا غنى عن الذهاب إلى المدرسة نظرا لتعلم مهارات عديدة غبر التعليم مثل مهارات التواصل، ولكن بسبب كوفيد 19 يتم التعليم بخاصية التعليم عن بعد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربة تعليمية تفاعلية لطلبة القرن الـ 21.. رابط منصة ألف التعليمية alefeducation وآلية التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.