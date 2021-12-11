نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي السعودي الجديد 2021 م شروطه وموعد تطبيقه واسماء المشمولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة العفو الملكي السعودي الجديد للسجناء، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن العفو الملكي، حيث نوضح شروطه وموعد تطبيقه، ينتظر الكثير من المواطنين بلهفة عن اهم تفاصيل العفو الملكي عن السجناء، ويترقب ذلك الخبر الكثيرين من المواطنين والمقيمين بالمملكة ممن لديهم سجناء داخل السجون عن إذا كان يوجد عفوا ً ملكي عن السجناء أم لا، ويهتم الكثير بمتابعة اهم القرارات الجديدة التي سوف يتم الإعلان عنها وسوف نوافيكم من خلال هذا المقال بأهم شروط العفو وموعد تطبيقه وكيفية تقديم طلب للحصول علي العفو.

العفو الملكي الجديد 2021

يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل كل عام من شهر رمضان عفو ملكي عن السجناء حتي يتمكنوا من قضاء العيد مع اسرهم وعائلاتهم تيمناً منه لتحسين سلوك السجناء، وإعطاءهم فرصة العودة لذويهم وأقاربهم وقد طالبوا بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي عن أهمية إطلاق سراح سجناء القانون العام اللذين لا جرائم جنائية كبري لهم.

العفو الملكي السعودي الجديد 2021

“تحديث” الملك سلمان يأمر بالعفو عن سجناء الحق العام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي لوزارة الداخلية بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين عليهم في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم وذويهم. حيث أوضح مدير السجون العامة أن وزير الداخلية السعودي وجه بسرعة تنفيذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه. وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سوف يكون لهت الأثر الإنساني البالغ على كل المستفيدين بعد الإفراج عنهم والعودة إلي أسرهم. وبالفعل بدئت المديرية العامة للسجون بتنفيذ القرار الذي اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين عليهم في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم وذويهم.

“تحديث” بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو عن السجناء والسجينات المحكوم عليهم بحقوق مشتركة في الإفراج عنهم. عند تنفيذ لتعليمات خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسرعة تنفيذ القرار.

ومن الجدير بالذكر فإنه قبل رفع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، يتم إنهاء القضية من قبل الجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، وفي الحالة المعروضة عليها يتم إنهاء القضية من قبل المحكمة. ويمكن للمحكمة سماع أقوال المدعي حول مدى إدراج القضية في العفو. بعد صدور الحكم النهائي يتم العرض على لجنة العفو وفي حال صدور الحكم النهائي تنهي لجنة العفو القضية.

وتشمل القضايا التي يتورط فيها السجناء ومجرمون قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، ويجوز إعفاء من يتعاطونها أو يحتجزونها للاستعلام، أو يحتجزونها للمرة الرابعة في الوقت نفسه لقصد الاستعمال، بالنسبة لقضايا تهريب المخدرات، فإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء من قضوا نصف مدة عقوبتهم أو سيقضون عقوبتهم في غضون 9 أشهر من السجن لأول مرة.

العفو الجديد للسجناء رمضان

اصدر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء من خلال التقارير والشروط التي يعلنها كل عام من شهر رمضان لتمكين المشمولين من هذه الشروط للعودة إلي ديارهم ويشمل العفو تلك الأمور وهي:

كبار السن والمعاقين والقصر

المحكوم عليهم في حالة الاستخدام أو الحيازة أو النية في الاستخدام

مخالفات أحكام المرور

يتم أعفاء المغتربين بعد الاستحواذ النهائي

مخالفة إحكام نظام السوق

المحكوم عليهم في قضايا الفساد من باقي العقوبة

كل من آسف علي جرائم معصية الوالدين

تبرئة الشخص المدان بجريمة الشيك غير المسدد

القضايا غير الكبيرة

المخدرات والمؤثرات العقلية حيازتها أو بقصد الترويج لها يعفي من العقوبة التقديرية فقط

الغش التجاري إذا مضي ربع المدة مع أيقاف التمويل

يعفي عن المحكوم عليهم في قضايا مخالفات المرور إذا امضي ربع المدة.

شروط العفو الملكي الجديد رمضان 1442

نظراً للاهتمام الذي تقدمه القيادة السعودية للمواطنين، وحثهم علي بناء مجتمع متكامل فقد نص قانون العفو الجديد 1442 والذي يشمل جميع السجناء بشروط يجب أن يستوفيها كل سجين اعلن عن اسمه في قائمة المشمولين بالعفو وهذه اهم شروط العفو الملكي.

أن السجين الطالب للعفو لا يكون قد تعرض لارتكاب أي نوع من أنواع المخالفات خلال مدة سجنه أن يكون طالب العفو ملتزم التزام تام بجميع القرارات الأمنية أن يكون طالب العفو لديه صدق العودة إلي الطريق الصحيح أن يكون طالب العفو قد مضي نصف عقوبته الأساسية في السجن

وقد أكدت وزارة الداخلية السعودية أن جميع المشمولين بالعفو سوف يخضعون للمراقبة من قبل إدارة السجن

موعد تطبيق العفو الملكي رمضان

قد جاء موعد تطبيق العفو بقرارات خاصة، بحيث تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الأمن العام للسجون بتنفيذ القرار الذي اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذا القرار يحث السجناء المتواجدين في السجون علي الالتزام داخل السجون حتي يتثنى لهم فرصه الحصول علي العفو الملكي

كيفية تقديم طلب للحصول علي عفو رمضان

ينتظر الكثير من الأهالي الذين لديهم أشخاص داخل السجون بإصدار العفو الملكي حتي يتقدموا بطلب للحصول علي عفو لذويهم وأقاربهم ويتم تقديم طلب العفو الملكي رمضان من خلال الخطوات التالية سوف نتعرف علي كيفية تقديم طلب للحصول علي العفو.

تسجيل الدخول إلي منصة ابشر

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور

يقوم العميل بملأ استمارة طلب العفو

تحويل طلب العفو إلي إدارة السجن العام

وسوف تقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلب واستيفاء كافة البيانات ويتم تحويل الطلب إلي مسؤول الاتصال الإداري، ويتلقى مقدم الطلب رسالة نصيه لأعلامه باستلام الطلب

أسماء المشمولين بالعفو الملكي في رمضان

سوف يشمل العفو للسجناء في رمضان عدد من السجناء بجميع سجون المملكة؛ وذلك من خلال التأكد من تطابق ضوابط وشروط العفو علي السجناء من قبل وزارة الداخلية، حيث أن حكومة المملكة تحرص على عدم الإفصاح عن أسماء المشمولين بالعفو في العلن، حرصاً منها على خصوصية المواطن السعودي وعدم التشهير بالأسماء علناً، وتوفر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو من خلال مصلحة السجون السعودية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي

حيث أن هذا العفو منحه خادم الحرمين الشريفين للسجناء لإعطائهم فرصة العودة إلي ديارهم وحياتهم والتخلص من قيود السجن، ويحرص كل من له سجين عن متابعة أخبار العفو في شهر رمضان من كل عام، وهذه خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

أولاً، تسجيل الدخول إلي موقع مصلحة السجون أو مدرية السجون العامة

ثانياً، الكبس على الخدمات الإلكترونية

ثالثاً، الكبس على استعلام عن معاملة سجين

رابعاً، على المتقدم اختيار نوع المعاملة

عند الانتهاء من جميع الخطوات؛ سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالسجين، وسوف تتمكن من معرفة أذا كان طالب العفو من أسماء المشمولين أم لا.

تبعاً لما تم تداوله بعض النشطاء علي تويتر وصفحات التواصل الاجتماعي عن العفو الملكي السعودي الجديد 1443، نود نذكركم أنه يتم أصداره من قبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يتقدم بعفو ملكي في رمضان من كل عام، وذلك تيمماً منه وتخفيفاً عن بعض السجناء الملتزمون بالقوانين التي تدعها الإدارة العامة للسجون، حيث يتم تطبيق العفو طبقاً للشروط والضوابط المعلنة والمرفقة بالتقرير، حيث وضحنا في التقرير أهم مستندات تقديم العفو، والشروط، كما تناولنا الموعد الذي يتم فيع الإعلان عن العفو الملكي السعودي الجديد.