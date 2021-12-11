التقديم في مسابقة تصميم شعار وزارة الحج والعمرة 1443

شعار وزارة الحج والعمرة، فقد دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، جميع المواطنين الذين يعملون بمجال العمل الذي يخص التصاميم الإلكترونية وممن هم من المبدعين، من أجل المشاركة في المسابقة التي توفرها الوزارة من أجل العمل عل تصميم شعار جديد يكون خاص بالوزارة، وقد وضحت الوزارة بأن التصميم المتميز الذي سوف يتم تقديمه الي الوزارة سوف يحصل علي جائزة مالية مميزة مقابل هذا التصميم، حيث يحصل الفائز علي مبلغ 50 ألف ريال سعودي، ويتم تصميم شعار وزارة الحج من خلال بعض التضمينات التي يجب أن تتوافر بالشعار، وسوف نوضح لكم تفاصيل شعار وزارة الحج والعمرة في التفاصيل التالية.

شعار وزارة الحج والعمرة

وجهت وزارة الحج والعمرة الدعوة لجميع المصممين والمبدعين في جمع عمل التصاميم الإلكترونية، من أجل المشاركة في مسابقة شعار وزارة الحج، وقد أوضحت وزارة الحج من خلال منصتها علي تويتر، بأن التصميم الجديد الذي ترغب بالحصول عليه، يتم بناءً علي رؤية الوزارة التي من خلالها تعمل علي الوصول الي تحقيق أقصي خدمة تكون آمنة وسهلة لجميع المواطنين من ضيوف الرحمن بما يحقق الرضا للجميع، وتهدف الوزارة الي إرسال رسالة خاصة الي ضيوف الرحمن وهو ضمان الحصول علي أفضل الخدمات خلال الفترة التي تخص مناسكهم بكل سهولة.

مضمون شعار الحج والعمرة المطلوب

وزارة الحج والعمرة قامت بتوضيح الشروط الخاصة بالتقديم علي تصميم الشعار، حيث وضحت بأن الشعار يجب أن يكون بالتفاصيل الأتية:

أن يحتوي على الشعار الخاص بوزارة الحج بالمملكة العربية السعودية علي “السيفان والنخلة”.

وأن يشير التصميم الي دلالية الحج والعمرة داخل المملكة.

وأن يكون هذا الشعار في صورته المقدمة لمن يراه بسيطًا ولا يحتوي على رموز غير مفهومة أو معقدة، علي أن يكون التصميم المقدم من خلال نصي اللغة العربية والإنجليزية.

أن يقدم الشعار غرض وهدف الوزارة من تقديمه لضيوف الرحمن.

يجب أن يكون الشعار من خلال ألوان هندسية بأبعاد متوازنة.

طريقة التقديم في مسابقة شعار وزارة الحج

يتم التقديم في مسابقة تصاميم شعار وزارة الحج والعمرة في موعد أقصاه 21 ديسمبر 2021، علي أن يتم إرسال الشعار الخاص بكل متقدم من خلال البريد الإلكتروني الأتي: [email protected]