رابط تسجيل برنامج فخور 1443 للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير وشروط التقديم

رابط تسجيل برنامج فخور أصبح محل بحث كبير اليوم الجمعة 2021/12/11، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب الخاص بإعداد الكوادر المتميزة للعمل بالوزارة من الرجال والنساء السعوديات، من حملة الشهادات العليا البكالوريوس والماجستير، وذالك للعمل في تخصصات الوظائف الإدارية غير العسكرية، وأعلنت أن مدت البرنامج 6 أشهر، يجب على المتدربين أن يكونا متفرغين كلياً للبرنامج، الذي يقدم العديد من المميزات للحاصلين عليه، وفيما يلي رابط التسجيل والشروط العامة للتسجيل في البرنامج.

رابط تسجيل برنامج فخور وزارة الدفاع

أدخل على الموقع الإلكتروني لمنصة فخور fakhoor.mod.gov.sa. أو الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحد. أضغط على أيقونة البدء من جديد. أملء استمارة التسجيل في البرنامج بصورة دقيقة وصحيحة. أضغط على أتمام التسجيل وبذالك يتم التسجيل في البرنامج إلكترونياً بنجاح.

ما هي أهداف برنامج فخور

الاستثمار في أبناء الوطن وتقديم فرص التدريب والتوظيف لهم. ضم واستقطاب أفضل المواهب للعمل في وزارة الدفاع السعودية. تجهيز المتدربين لتأدية العمل على أعلى مستوى. إعداد كوادر شابة من الرجال والنساء تعرف متطلبات الإدارة الحديثة في مختلف المجالات.

شروط الالتحاق في برنامج فخور

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب وأن يكون المؤهل العلمي معتمد من وزارة التعليم. في حالة أن المؤهل العلمي من خارج المملكة يجب معادلته من وزارة التعليم السعودية. التفوق العلمي بحيث لا يقبل التقديم في البرنامج إلا بالحصول على نسبة تقديد جيد جداً فيما فوق. السن لا يزيد عن 28 عام فهذا البرنامج يستهدف فئة الشباب فقط.

موعد التسجيل في برنامج فخور

يبدأ التسجيل في البرنامج من اليوم الجمعة 2021/12/11 ويستمر حتى نهاية هذا الشهر يوم 2021/12/31 بمدينة الرياض والتدريب يكون حضورياً.

فترات التدريب في البرنامج

الفترة الأولى : وهي فترة التدريب الأكاديمي. الفترة الثانية : وهي فترة التدريب على رأس العمل.

نبذة مختصرة عن برنامج فخور

هو برنامج يهدف إلي تطوير وتنمية مهارات الشباب والنساء، الراغبين في العمل بوزارة الدفاع السعودية وفق أحدث نظم الإدارة الحديثة لتدريب، قبل التوظيف ويتطلب للتقديم في البرنامج شروط محددة وضحناها في صدر المقال، ويأتي مثل هذه البرامج لتنفيذ أستراتيجية المملكة 2030، التي تهدف إلي النهوض بكافة المجالات في المملكة.