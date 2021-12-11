رابط التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 وشروط التسجيل فى المنصة

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عمر شويل - جدة التسجيل فى منصة الدعم والحماية بالمملكة العربية السعودية، حيث إن هذه المنصة تعتبر واحدة من ضمن المنصات الجديدة التى قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين الراغبين فى التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذى قدمتة الوزارة فى المملكة للعديد من المواطنين.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية بإطلاق هذه المنصة للعديد من المواطنين من أجل إن يتم التسجيل والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعى عبر هذه المنصة، حيث يتم التسجيل للبيانات الشخصية من خلالها مباشرة وسيتم العمل عن طريق هذه المنصة وأيضاً من خلال الانظمة القديمة للوزارة حتى يوم 22 مايو 2022.

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

يوجد عدد من الشروط التى لابد من إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم للتسجيل فى المعاش هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة عند التقديم فى المعاش.

يجب إن يكون المتقدم غير حاصل على معاشات أخري من الحكومة فى المملكة.

إن لا يزيد مقدار الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأقصي للحصول علي المعاش.

يجب إن يقوم بالألتزام بكافة الشروط والمعاير التى تطلبها وزارة الموارد البشرية.

خطوات التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

هناك بعض الخطوات التى يجب إتباعها من أجل التسجيل فى هذه المنصة حيث تتلخص هذه الخطوات فى مجموعة السطور التالية:-