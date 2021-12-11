رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 عبر أبشر للوظائف والشروط المطلوبة

رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 حيث يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الوظائف الهامة الحديثة التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية إلى العديد من المواطنين فى الملكة الباحثين عن وظائف فى قوات الأمن وذلك لأن هذه القوات تقدم العديد من المميزات للمتقدمين لها.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

تعتبر هذه القوات هي واحدة من ضمن الفروع الخاصة بوزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية والتى تقوم بحماية المنشأت الخاصة بالحج والعمرة فى المملكة، حيث إن تلك القوات بها نحو 90 ألف فرد، ويتم مساندة تلك القوات بعدد من الاشخاص فى وزارة الحرس الوطني السعودي، ويقع مقر هذه القوات فى مكة المكرمة.

شروط التقديم فى قوات أمن الحج

خصصت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط ينبغي توافرها من أجل التقديم والقبول فى هذه الوظائف حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودى الجنسية ومقيم فى المملكة.

يشترط إن يكون نشأ وتربي فى المملكة العربية السعودية.

إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الأحكام القضائية.

يجب إن يكون المتقدم لتلك الوظائف غير مفصول من قبل الوظائف العسكرية أو الكليات العسكرية.

إن يكون فى سن 18 سنة على الأقل ولا يزيد عمرة عن ثلاثون عام عند التقديم.

يجب تناسب الطول والوزن مع المتقدم.

يشترط إجتياز اختبار القبول الشخصي فى الوظائف.

طريقة التقديم فى القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

تتم عملية التقديم فى تلك الوظائف إلكترونياً، وحتى تستطيع التقديم فيها يجب إن تقوم ببعض الخطوات البسيطة وهى تتلخص فى السطور التالية: