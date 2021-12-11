تقسيط هيونداي إلنترا 2021 وكيفية استخدام حاسبة التمويل التأجيري

تقسيط هيونداي إلنترا 2021 من أهم وأفضل العروض المُعلن عنها عن طريق برنامج تمويل الأهلي التأجيري وهي من الفرص التي لا تعوض بسبب مميزات تقسيط السيارات من خلال البنك الأهلي الذي يسعى إلى أن يكون من كبرى المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال عروض تقسيط السيارات بدون دفعة مقدمة أو أيضًا تقديم أفضل عروض شراء السيارات بالتقسيط بإجراءات سهلة للغاية، ولكن لا بد من الاطلاع على شروط هيونداي النترا تقسيط من خلال أي مؤسسة فيمكن الحصول على فرصة قسط النترا 2021.

تقسيط هيونداي إلنترا 2021

شركة المجدوعي للسيارات تعتبر من أهم وأفضل شركات تقسيط السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية للمواطنين والوافدين، وقد اشترك وتعاون مع البنك الأهلي من أجل تقسيط هيونداي إلنترا 2021 ويمكن التقدم بالطلب والاستفادة من مميزات عديدة يوفرها البنك لجميع المواطنين من بينها:

عروض تقسيط السيارة بقيمة قسط شهري يبلغ حوالي 1136 ريال سعودي عند تحويل الرواتب، وعند عدم تحويل الرواتب سيكون القسط قيمته حوالي 1250 ريال سعودي.

متاح التقسيط بدون دفعة أولى من خلال البنك بينما في حال عدم تحويل الرواتب الدفعة الأولى ستكون 5% من إجمالي سعر السيارات، والدفعة الأخيرة أيضًا في تلك الحالة ستكون 35% فقط، والدفعة الأخيرة عند تحويل الراتب ستكون 40%.

غير متوفر رسوم إدارية ولكن هذه الميزة متوفرة فقط عند تقسيط السيارات في نطاق العرض الجديد.

حاسبة تقسيط النترا 2021

وللتعرف على قيمة التقسيط الشهري المتوفرة للعميل، ومعرفة مدة التأجير أيضًا بالسنوات، ويمكن استخدامها بالخطوات التالية:

زيارة موقع البنك الأهلي.

ثم الانتقال إلى عروض التمويل واختيار أفضل العروض التي تتناسب مع رواتبك.

اختيار السيارة والنقر على تقديم الآن.

ثم إدخال شريحة العميل وقيمة الرواتب.

إدخال مدة التأجير وإجمالي سعر السيارة.

كتابة قيمة الدفعة الأولى المقدمة للبنك، ومن ثم الدفعة الأخيرة.

النقر على تبويب احتسب، والانتظار لظهور قيمة التمويل ومدة السداد وجميع التفاصيل، ومن خلال نفس الموقع يمكن تقديم الطلب، كما يمكن زيارة أحد فروع البنك في المملكة للاستعلام عن المزيد من المعلومات والتفاصيل أيضًا وكذلك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة منها إثبات الهوية والدخل.