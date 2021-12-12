نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة المالية من نظام جدارة للنساء ورابط التقديم الخاص بالوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف وزارة المالية من نظام جدارة للنساء ورابط التقديم الخاص بالوظائف، أعلن نظام جدارة عن بدء التسجيل على وظائف وزارة المالية بدءا من اليوم للنساء حيث تم الإعلان عن توفر العديد من فرص العمل الشاغرة للنساء عبر نظام جدارة، وأعلن نظام جدارة أيضا أن التقديم سيكون وفقا لنظام التعاقد ويخضع لسلم رواتب الموظفين وقد تم الإعلان منذ عدة أيام على أن اليوم سيكون بداية الثاني عشر من ديسمبر سيكون بداية التسجيل على الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها، وأعن نظام جدارة أيضا أن الوظائف المتاحة ستكون بمدينة الرياض فقط ليكون في علم المتقدم حيثيات وظروف العمل التي سوف يتقدم له.

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وظائف وزارة المالية والتسجيل فيها عبر جدارة

التقديم على الوظائف الفارغة عبر جدارة، أعلنت جدارة عن توافر العديد من الفرص بوزارة المالية وأتت تفاصيل الوظائف عبر نظام جدارة على أنها 71 وظيفة متاحة للتقديم عليها، وقد أعلنت الوزارة عن رغبة الحاصلات على التخصص المناسب التقديم على الوظائف وأعلنت أيضا على أن الوظائف ستخضع لسلم رواتب الموظفين عن طريق التعاقد حسب ما ذكر في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

موعد التقديم على الوظائف

تم الإعلان عن بدء التسجيل على التوظيف التابع بوزارة المالية في السعودية بدءا من اليوم وحتى يوم السادس عشر من ديسمبر وسيكون التسجيل إلكترونيا لجميع الراغبين في التسجيل في وظائف وزارة المالية.

شروط التقديم في وظائف جدارة

تم الإعلان عن شروط التسجيل في وظائف وزارة المالية خلال أيام التسجيل والتي ستكون للنساء فقط وكانت شروط التسجيل كالآتي:

يشترط أن تكون من النساء ومن الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات بكالوريوس أو الماجستير.

أعلنت وزارة المالية السعودية على أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية.

أعلنت وزارة المالية للنساء على أن وظائف وزارة المالية للنساء أن تكون قد اجتازت اختبرا القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

إذا كانت المتقدمة لوظائف وزارة المالية الخريجات حاصلات على شهادات تخرج من دول أجنبية فيجب أن يكون لديها معادلة لإثبات الشهادة.

سيتم إجراء مقابلات شخصية لكل المتقدمين والناجحين في المرحلة الأولى.

سيتم التأكد من كافة البيانات وفي حالة حدوث خلل في البيانات سيتم استبعاد المقدم على الوظيفة بشكل مباشر. شحن زين عبر الموقع الرسمي للشركة وطريقة شحن زين عبر الراجحي مباشر وكل طرق الشحن. كيفية التقديم على الوظائف ورابط التقديم لوظائف وزارة المالية

إذا كنت من الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للوظائف المتاحة وكل الشروط الخاصة بنظام خطوات التقديم التابع لوزارة المالية فيجب عليك التسجيل في وظائف وزارة المالية في المملكة العربية ومن أجل التسجيل وخطوات التقديم على وظائف وزارة المالية عليك اتباع الآتي: