نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب دعم سداد فاتورة الكهرباء www.se.com.sa السعودية للكهرباء والضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب دعم سداد فاتورة الكهرباء www.se.com.sa من وزارة الكهرباء السعودية بالاشتراك مع الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسداد عن المحتاجين والذين ليس لديهم الدخل الكافي لسداد فاتورة الكهرباء الباهظة السعر، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدعم الفاتورة بمبلغ من المال كما تقوم الجمعية الخيرية التي يكون على المواطن التسجيل فيها بدعمه في مبلغ من المال هي الأخرى على أن تضمن صحة بياناته املة بعد التأكد التام منها.

طلب دعم سداد فاتورة الكهرباء www.se.com.sa السعودية للكهرباء والضمان الاجتماعي 1443

تقوم جميع مؤسسات المملكة الخيرية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الكبيرة للتمكن من إيصال الدعم للمحتاجين، حيث تقوم شركة الكهرباء السعودية القابضة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة والمعتمدة قانونيا للعمل فيها بالاتفاق مع ألية سداد الفواتير عن الاسر الفقيرة والمعوزة والتي تندرج تحت بند الضمان الاجتماعي.

الهيئات التي تتعاون مع الجمعيات الخيرية بشكل مباشر

توجد العديد من المؤسسات الخيرية الاجتماعية في عموم محافظات المملكة مثل مؤسسة الوقف الخيرية وجمعية البرد الخيرية المجمعة وجمعية اللؤلؤة الوقفية ومؤسسة نماء الخيرية وغيرها والتي تهدف لاستقبال طلبات الحصول على الدعم من الاسر الفقيرة والتي تحتاج إلى الدعم ثم تقوم المؤسسات بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جمعية إحسان الخيرية التي تستقبل التسجيل كمستفيد، على أن يكون في البداية مسجلا من قبل في أحد الجمعيات الخيرية المعتمدة، وكذلك الهيات المؤسسات مثل وزارة الإسكان والإعمار والشؤون القروية والتي تقوم بتقديم أراضي سكنية مجانية للطبقات الفقيرة والتي تأتي بالتعاون مع الديوان الملكي السعودي، كما تقوم الجمعيات الخيرية أيضا بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية لسداد فواتير الكهرباء.

كيفية التسجيل في طلب دعم سداد فاتورة الكهرباء www.se.com.sa

يتوجه المستفيد إلى البنك التابع له وتطبيق البنك. يتم اختيار ايقونة تسديد الفواتير. يقوم المستفيد بالتوجه إلى موقع شركة الكهرباء السعودية www.se.com.sa. يتم اختيار “سداد الفواتير” للشركة السعودية للكهرباء. يقوم باختيار الحساب الذي يتم السداد فيه. يتم اختيار ايقونة “فاتورة”. يقوم بتحديد المبلغ المراد سداده

ألية تقديم الدعم الشهري على الكهرباء

يتم سداد الفاتورة بشكل جزئي على هيئة مبلغ شهري يصرف ضمن راتب الضمان الاجتماعي.

عدد أفراد الاسرة قيمة الدعم الشهري فرد واحد

فردين

3 أفراد

أربعة أفراد

خمسة أفراد

15 فرد 72 ريال

89 ريال

118 ريال.

130 ريال

166 ريال.

526 ريال

ويتم تغيير قوانين الاستحقاق وشروط الاستحقاق بشكل سنوي ومستمر بقرارات من الجهات العليا في المملكة حيث يهدف التطوير بالنظم الاجتماعية المستمرة إلى الرقي بالدعم الذي يصل للمواطنين الفقراء والمحتاجين للدعم، وتتنافس الهيئات الحكومية والأهلية في تقديم الدعم الأفضل للمحتاجين وفق العديد من الضوابط والشروط التي تنظم سبل التعامل والحصول على الدعم.