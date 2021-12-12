نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن اسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر ديسمبر 2021 من شركة aramco أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على تسعيرة البنزين في المملكة العربية السعودية عن شهر ديسمبر 2021، والتي تم الإعلان عنها رسمياً منذ ساعات من قبل شركة أرامكو المسئولة عن البنزين في السعودية والتي تقوم بعمل مراجعة دورية شهرية لأسعار الوقود، وفقاً لتغير سعر منتجات الطاقة والمياه، وهذا وفقاً للتغيرات العالمية التي تستجد على سعر البترول سواء بالارتفاع أو التراجع في سعر المواد البترولية، وإليكم الآن قائمة بأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية عن شهر ديسمبر 2021.

أسعار البنزين في السعودية اليوم

تتصدر محركات البحث حالياً تسعيرة البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية، وهذا بعد ما أصدرت بالأمس في المملكة من قبل شركة أرامكو، حيث تعتبر شركة أرامكو هي عملاقة النفط السعودي والتي عملت جاهداً لكي توفر كافة المواد البترولية في المملكة وأصبح أسعار البنزين في متناول الجميع، حيث تقوم الشركة بعمل مراجعة شاملة لأسعار البنزين شهرياً ثم تعلن عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي من خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة في هذا اليوم، وليتم العمل بشكل رسمي في جمع محطات الوقود في المملكة بالأسعار الجديدة من صباح اليوم التالي الحادي عشر، وأسعار البنزين قابلة للتغير باستمرار بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، وأيضاً أسعار البنزين في العالم.

اسعار البنزين في السعودية عن شهر ديسمبر 2021

منذ شهر يوليو 2021 واستقرت الأسعار ولم تتغير بشكل ملحوظ، وهذا بعد أن قررت الحكومة برفع العبء عن المواطن واستقرار الاستقرار وتحمل فارق السعر، وهذا كدعم منها ورفع المعاناة على المواطنين بسبب الفترة الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية حالياً بسبب جائحة فيروس كورونا، وجاءت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية عن شهر ديسمبر الحالي كالتالي:

سعر لتر بنزين 91 نحو 2:18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 نحو 2:33 ريال سعودي.

سعر لتر الغاز الطبيعي نحو 0:75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل نحو 0:52 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين نحو 0:70 ريال سعودي.