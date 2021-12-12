300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يوجد الكثير من العروض التمويلية في المملكة العربية السعودية ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين السعوديين والمواطنين غير السعوديين أيضاً ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل ، كما يمكن أن تتعرف من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية.

300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

تمويل فورى وسريع بمبالغ مالية كبيرة ، وبالتقسيط الميسر علي أطول مدة سداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، وقد جاء هذا العرض التمويلي كواحد من أهم العروض التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل ، والتي تخدم احتياجات العملاء من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما تقدم الشركة خيارات للسداد عديدة، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية مجدولة ، ويمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة بالعديد من المزايا التي توفرها الشركة من خلال هذا العرض التمويلي.

مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل

قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي ، ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة من 3000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يمكن أن يصل حتي 300 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل شركة البيت الأهلي بهامش ربح تنافسي. تتيح الشركة للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل ، على أطول مدة سداد والتي يمكن أن تصل حتي 60 شهر . لا يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل ، للاستفادة من عرض قرض شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة. يتميز تمويل شركة البيت الأهلي بسهولة الإجراءات وسرعة تنفيذ الطلب. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل ، وذلك في أي وقت خلال مدة التمويل. موافقة سريعة من الشركة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل.

إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط لاستكمال إجراءات الطلب أن يكون عمره لا يزيد عن 65 سنة.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي ، لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 12 شهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي ، بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة البيت الأهلي