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بأقل راتب سلفتك فورية بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش ونقدى ، بمبالغ مالية تخدم احتياجات المواطنين السعوديين ، كما يوفر هذا العرض التمويلي للعميل السيولة النقدية التي يبحث عنها ، وذلك من خلال شروط سهلة وغير معقدة وبمتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد ، التي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزماته المالية الأخرى ، ومن خلال هذا المقال يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ علي أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وسوف نوضح أيضاً أهم الشروط التي حددتها منصة سلفة ، للاستفادة من المبالغ المالية التي توفرها سلفة للمواطنين من خلال التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها.
بأقل راتب سلفتك فورية بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة
تمويل كاش نقدى وفورى بدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية تخدم الاحتياجات المالية الطارئة للعملاء ، بتسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل، كما أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة ، من خلال تسجيل الدخول علي موقع المنصة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية.
مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة
- منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ، والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي ، تحت رقابة البنك المركزي.
- تمويل منصة سلفة الإلكترونية متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل الراتب الشهري له ، للاستفادة من تمويل منصة سلفة.
- التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية يتميز بهامش ربح تنافسي.
- يمكن للعميل الاستفادة من خلال هذا المنتج ، بسيولة نقدية سريعة وفورية.
- تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل.
- موافقة سريعة وفورية من سلفة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ومجدولة، وذلك بما يتناسب مع راتبه الشهري.
- الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.
- إجراءات سريعة وسهلة للحصول على سلفة نقدية فورية من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب
- المواطن السعودي يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.
- الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل منصة سلفة الفورى.
- يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.
- الشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
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