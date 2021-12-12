sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم الاجتماعي 1443 للضمان الاجتماعي المطور الذي تم إطلاقه مؤخرا ليستمر للفئات الفقيرة والمحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية، وتم إطلاق البرنامج لتستفيد منه كافة فئات الضمان وتوسيع تغطية الدعم إلى أعداد أكبر من التي تم تسجيلها بالوزارة في السنوات السابقة مع تقديم ألية خاصة للتطوير والتدريب وتطوير المهارات ورفع مستوى الدخل ليكون فرد عامل ومفيد لنفسه وللمجتمع.

sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم الاجتماعي 1443 الضمان المطور الجديد (الأهلية – الاعتراضات)

وكانت بداية إطلاق النظام الاجتماعي المطور في 20 -11 -2021 الماضي ليبدا الراغبين في التسجيل في الدخل على الرابط الجديد وتسجيل البيانات والحالة الاقتصادية والاجتماعية لهم للحصول على دعم البرنامج من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بينما قام المسجلين لدى الوزارة من قبل، على الرابط القديم، بالدخول على الرابط الجديد وتحديث البيانات والتي يتم من خلالها تحديث البيانات والتأكد من الاستحقاق، وقد جاء الرابط الجديد بأوامر مباشرة من خادم الحرمين الشريفين والذي يهدف إلى تطوير منظومة الضمان لتشمل فئات أكبر ويتم تفعيلها وربطها بالبرامج التطوير البشري والتأهيل في المجتمع السعودي، على أن يستمر الرابط القديم مستمرا في العمل مؤقتا جنبا إلى جنب مع الرابط الجديد حتى يتم إيقافه في 23 – 5 – 2022.

شروط الأهلية في النظام الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط العامة للأهلية والتي تم الاعتماد عليها طوال السنوات الماضية مضافا إليها عدد من الشروط الإضافية والتي تتفق مع التطور الاجتماعي الجديد والذي تهدف تلك الشروط في جوهرها لإيصال الدعم لفئات أكثر تخصيصا من الأشد احتياجا واستبعاد الفئات التي لا تستحق لهذا الدعم، كما يتم تفعيل البرنامج مع برامج التدريب والتأهيل وإتاحة فرص للعمل مناسبة للعاطلين عن العمل من الشباب وأصحاب المؤهلات العلمية والمهنية.

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيفية حساب راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يتم احتساب معاش الفرد في الاسرة على الحد الأدنى للمعاش الجديد 1100 ريال .

يقوم الفرد بتجميع جميع دخل الاسرة المكتسب (جميع العاملين فيها من الأبناء والزوجة – رواتب الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن).

يبدأ خصم 50% من دخل الاسرة الواقع شهريا.

يتم إضافة قيمة 50% للدخل غير المكتسب.

يقوم المستخدم باستثناء برامج المساندة والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة.

موعد الإعلان عن نتائج الاهلية وكيفية تقديم الاعتراضات

يتم استخدام رابط الضمان الاجتماعي المطور في التسجيل للحصول على رواتب الضمان للمستخدم الجديد كما يتم استخدام الحساب الذي قام بإنشائه لمتابعة طلب التسجيل، ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية في ديسمبر 2021 وعند متابعة الطلب والحصول على الأهلية يمكن صرف الراتب ابتداء من شهر يناير 2022، بينما يكون على الذين لم تثبت الأهلية لهم تقديم الاعتراض على نفس الرابط واتباع الخطوات ويتم بحث الطلب والرد عليه في خلال شهرين من تقديمه.