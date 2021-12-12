نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال تمويل بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتبك لدى شركة إمكان في المقال التالي
تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل من المزايا الهامة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل داخل أراضي المملكة وتوفر إيضًا الشركة مميزات تمويلية متعددة منها الحصول على التمويل بدون تحويل راتبك الشهري كما أمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة تبدأ من سنة وتصل حتى سنتين ويحتاج التمويل شروط ميسرة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير ومن ضمن تلك الشروط توفير تقرير سمة مع فتح قبل التقديم الإلكتروني حساب بنكي عبر بنك الراجحي المعروف في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لجميع العملاء الذين يعملون في القطاع الحكومي والقطاع شبة الحكومي والقطاع الخاص ولكن يشترط التمويل من العاملين في القطاع الخاص توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم للحصول على التمويل الميسر بالتقسيط بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي داخل أراضيها عبر موقع شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي في السعودية كذلك يتم الحصول على التمويل بموافقة فورية بعد تطابق جميع الضمانات التمويلية عبر شركة إمكان بالمملكة.
الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان
يحتاج قرض الشركة توفير تطبيق الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر عبر شركة إمكان للتمويل ومن أجل التمتع بكافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة ومنها الحصول على التمويل المناسب حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل:
- توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال لكل المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية مع توفير 2000 ريال لكل العاملين في المملكة من فئة الموظفين.
- التمويل يطلب توفير تقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.
- لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر على الأقل لجميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- لتوفير التمويل يطلب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط لا غير.
- كذلك يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية
مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي الآن
- التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل.
- تمويل إمكان الراجحي بالمملكة بدون كفيل غارم سعودي الجنسية أو بلا ضامن في السعودية.
- فترة سداد ميسرة بجدولة مريحة تبدأ من 22 عام حتى 60 عام فأكثر من ذلك.
- تمويل متوافق مع الشريعة ومعايير الدين الإسلامي في المملكة الآن.
- بموافقة فورية عند التقديم الإلكتروني وهي من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة لهذا العام الحالي 1443 هجريًا.
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