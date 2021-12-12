خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني ورقم العداد ورقم الحساب

من أكثر الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بالمملكة خدمة الإستعلام عن فاتورة إستهلاك الكهرباء، ومن خلال مقالي سوف نوضح أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب أو رقم السجل المدني أو من خلال رقم العداد سوف نتناوله بالتفصيل كيفية الاستعلام وخطوات الاستعلام ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك توفيرا للوقت والجهد وخدمة للمواطنين بالمملكة والمقيمين.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني:

لكي يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بعدة طرق مختلفة واحدى الطرق للاستعلام من خلال مايلي حيث يمكننا الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية :

اولا الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء السعودية .

ثم نختار من النوافذ والخيارات المتاحة نختار صفحة خدمة المشتركين .

ثم نقوم بالنقر على أيقونة (خدمة الفواتير).

بعدها نقوم بتسجيل الدخول إلى حساب العميل.

ثم نقوم بعدها بإدخال رقم السجل المدني في المربع المخصص له.

بعدها نقوم بإدخال رقم التحقق المرئي، وذلك حتى يعرف الموقع أنك الشخص صاحب الحساب وليس شخص اخر.

واخيرا نقوم بالضغط على زر (عرض)، وسيقوم الموقع بعرض الفواتير الخاصة بصاحب السجل المدني والمبلغ المقدر على العميل.

كيفية وطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بالتفصيل:

من خلال اتباع الخطوات الاتية يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب كما يلى:

اولا يتم فتح الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية.

ثم نقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمستخدم او طالب الخدمة في الحقول المخصصة لذلك.

ثم نقوم بالنقر على تبويب (خدمات المشتركين).

بعدها نختار كلمة خدمات الفواتير.

بعدها ستظهر أمامك صفحة خدمات الفواتير.

نقوم بعدها بإدخال رقم الحساب في الحقل المخصص لذلك للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي الذي سيظهر لكم.

بعدها يتم النقر على أيقونة (بحث).

واخيرا ستظهر أمامك آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب الذي تمَّ إدخاله، وكذلك كافة فواتير الكهرباء السابقة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد:

يمكننا الكشف عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم العداد باتباع الخطوات الاتية: