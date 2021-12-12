نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد إقامة الوافدين عن طريق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوار موقعنا الأعزاء ، نقدم لكم اليوم تجديد إقامة الوافدين عن طريق أبشر ، بالشروط اللازمة لذلك ونقاط تفصيلية لتنفيذ عملية التجديد ، ومن خلال فقرات مقالنا نتعرف علي المتطلبات اللازمة لإتمام العملية ، وكذلك بيان الرسوم المالية لتمديد الصلاحية لرخصة عمل الوافدين ، حيث تتيح وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الرقمية ، إمكانية التجديد والاستعلام عن ترخيص العمل والإقامات للوافدين والتابعين لهم ، سواء كانوا من العاملين بالقطاع العام أو الخاص ، وكذلك إمكانيه سداد رسوم التجديد من خلال ماكينات الصراف الآلي أو طرق الدفع الرقمية الحديثة ، والخدمة تمكن أصحاب العمل كذلك من تجديد هويات العمالة المنزلية المسجلين لدي الكفيل أو أي من مكفوليه وتابعيهم ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي طريقة تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة وشروط وطريقة الاستعلام عن رخصة العمل.

شروط ومتطلبات تجديد إقامة الوافدين عن طريق أبشر

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في إدارة الجوزات بعض الشروط والمتطلبات لتجديد الاقامة للوافدين والتابعين كالآتي :

يجب تسديد رسوم التجديد وأي مخالفات تأخير في حال وجدت. تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة علي رقم الإقامة المطلوب تجديدها. أن يكون لصاحب الإقامة بصمة وصورة بقاعدة بيانات نظام الجوازات ، ولأفراد الأسرة ممن تجاوز سنهم عمر الـ 15 عام. أن يكون جواز سفر الوافد المراد تجديد صلاحية إقامته ساري وقت التجديد للإقامة. تواجد الوافد داخل المملكة وقت التجديد. عدم وجود بلاغات تغيب بحق صاحب الإقامة المزمع تجديد صلاحيتها. ولا يمكن تجديد إقامة المقيمين المتواجدين خارج المملكة.

ويمكن التعرف علي المزيد من التفاصيل عن طريق تحميل دليل استخدام الخدمة من موقع الحكومة الإلكترونية للتعرف علي طرق سداد رسوم تجديد الاقامة و الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من موقع أبشر.

خطوات تجديد إقامة الوافدين عن طريق أبشر

يستطيع صاحب العمل أو المقيم تجديد الإقامة للوافدين عن طريق منصة أبشر بإتباع الخطوات الآتية :

أولاً ندخل علي منصة أبشر أفراد برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المستلم علي الهاتف. ثانياً من الصفحة الرئيسية نختار الخدمات الإلكترونية ، مبوب خدمات المكفولين. منها نحدد اختيار تجديد الإقامة ، ثم نقرأ التعليمات ونضغط علي التالي. نحدد العامل المراد تجديد إقامته ، ونختار المدة ونؤكد البيانات. وأخيراً نضغط علي جدد الإقامة.

ويجب على جميع الوافدين والمقيمين التأكد من صلاحية الاقامة واتباع شروط تجديد تجديد الإقامة من خلال أبشر لتفادي الغرامات.

رسوم تجديد الإقامة

تختلف رسوم تجديد الإقامة المنتهية وفقًا لمهنة العامل الوافد وذلك على النحو التالي:

650 ريال سعودي لمهنة العامل للمقيمين. 2000 ريال سعودي للمرافق الواحد للعامل الوافد. 600 ريال سعودي للعامل المنزلي الواحد. 650 ريال سعودي للعامل في شركة أو مؤسسة سعودية ، أو كان عاملًا زراعيًا أو في مجال الرعي.

ويمكن استخدام تطبيق حاسبة رسوم المرافقين من متجر جوجل بلاي أو أبل آب ستور للتعرف علي قيمة الرسوم الخاصة بتجديد إقامات المرافقين بهدف الاستعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة وافد تابع.

طريقة تسديد الرسوم الخاصة بالإقامة

من خلال موقع المصرف أو البنك الذي تتعامل مع أو عن طريق التطبيق الإلكتروني له تقوم بإتباع الخطوات الآتية بالترتيب لسداد الرسوم:

أولاً تدخل علي الرابط الرسمي للبنك أو علي التطبيق الإلكتروني من هاتفك المحمول.

ثم تقوم باختيار قائمة المدفوعات من القائمة الرئيسية.

تقوم بعدها بالضغط علي خدمة سداد.

من خدمة سداد تختار المدفوعات الحكومية.

بعدها تختار خدمات المقيمين.

سيتم نقلك إلي خطوة الدفع أو السداد.

تختار منها تجديد إقامة.

بعد ذلك تقوم بوضع رقم الإقامة ، وتختار مدة التجديد المرغوبة.

تضغط بعد ضلك علي استمرار.

وتقوم بتحديد الحساب المراد الدفع من خلاله.

ستظهر قيمة السداد المالية ، أو تقوم بكتاباتها من البيان المطلوب.

تحدد سداد وتضغط.

سيتم مراسلتك بطريقة التوثيق البنكية لديك لإتمام العملية.

بعد التوثيق ستظهر لك صفحة إتمام العملية بنجاح وتصلك رسالة عملية السداد.

أخيراً سيصلك إشعار سداد قيمة صلاحية الإقامة علي رقمك المسجل.

وبإتباع هذه الخطوات يمكنكم سداد رسوم تجديد الإقامة الخاصة بـ المقيمين المتواجدين بالمملكة أو تجديد الإقامة في السعودية ، أو تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات كيفما تبحثون عنها.

شروط تجديد رخص العمل

هي احدي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتتيح تجديد ترخيص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة إلكترونياً بالمتطلبات التالية :

عدم وجود سجل المنشأة أو الشركة أو المؤسسة التي يرجي تجديد رخصة عمالتها ضمن النطاق الأحمر.

لا يمكن التجديد لأي ترخيص عمل انتهت منذ أكثر من 6 أشهر.

والفيديو التالي يوضح شرح الاستفادة من خدمة رخصة العمل :

خطوات تجديد رخصة العمل

يتم تجديد رخص العمل للعمال الوافدة عن طريق اتباع الخطوات التالية بالترتيب :