وزارة الموارد البشرية تحدد شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل في الدعم

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عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بإضافة شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل، حيث قامت الوزارة بإتاحة نظام الضمان الاجتماعي المطور ٢٠٢١، من أجل جعل المواطنين المستحقين للدعم أن يستفيدوا أكبر استفادة من هذا البرنامج، وذلك من خلال تقسيم المستحقين إلى ثلاث شرائح، حيث أن كل شريحة لها أحقية مختلفة عن الشريحة الأخرى، وذلك بهدف تطوير ما يحتويه المواطن المستحق للدعم من قدرات ومهارات، هذا بجانب الدفع بحياة كريمة لهم، لهذا قامت الوزارة بإضافة منصة الضمان الاجتماعي الإلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين معرفة الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل، كي يتمكنوا من الدخول في هذا البرنامج والاستفادة منه، وقد جائت الشروط المحددة للحصول على هذا الدعم كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي من أهل السعودية.

لكن باستثناء الآتي:

زوجة المواطن السعودي.

المطلقة من زوج سعودي أو الأرملة وتعول أطفال سعوديين.

الأرملة أو المطلقة السعودية وكان زوجها أجنبي.

أصحاب بطاقات التنقل من الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل.

يراعى أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في السعودية.

التأكد من دخل المتقدم بأن يكون أقل من الحد الأدنى للدعم.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل التي تؤهل المواطن من الدخول إلى البرنامج والاستفادة منه، أما عن التسجيل فيكون كالآتي:

أدخل إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم ادخل البيانات المطلوبة منك.

ثم اضغط تسجيل الدخول، إذا كان لا يوجد لك حساب على منصة الوزارة قم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة لتسجيل حساب على المنصة ثم سجل دخول إليه.

ثم ادخل على قائمة الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على خدمة معاش الضمان.

ثم اضغط على التقديم الآن.

ثم تطلب منك المنصة بعد ذلك تسجيل بعض البيانات.

بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مع المراجعة عليها بدقة.

ثم اضغط تأكيد، ثم أرسل طلبك بالأوراق والمستندات إلى المنصة.

ثم استكمل الخطوات الأخرى المطلوبة حتى الانتهاء من تقديم الطلب.

من برامج الدعم المتاحة الآن في المملكة العربية السعودية هو برنامج الضمان الاجتماعي المُقدم من الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وطالما يطرأ الكثير من المواطنين حتى الآن بالبحث ليتعرفو على تفاصيل هذا الدعم، ولهذا رصدنا لكم خلال موقعنا الاخباري “ثقفني” كل ما يخص هذا الدعم من خطوات تسجيل وغيرها من تفاصيل.