نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المحدث لخدمة المستفيدين “جديد” في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميا عن تفعيلها لنظام الضمان الاجتماعي، قامت بالبدء في استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم، كما قامت بنشر رقم الضمان الاجتماعي المحدث الذي يقوم بخدمة المستفيدين من هذا النظام، حيث اتاحت الوزارة مجموعة من وسائل التواصل بجانب خدمة العملاء، فقد يتمكن المستفيد من التواصل مع الدعم الفني الخاص بوزارة الموارد البشرية من خلال مجموعة من التطبيقات المتمثلة في التالي، الثقافية العمالية، حساب المواطن، و تطبيق معا للرصد وصال، كما يتمكن المستفيد من التواصل عبر خدمة صوتك مسموع التي تم إطلاقها بهدف زيادة التواصل الإلكتروني بين المستفيد والوزارة، وكذلك رفع مستوى المشاركة من قبل الجمهور في الشركة داخل توجهات الوزارة.

رقم الضمان الاجتماعي المحدث 2022

قامت الوزارة بتوفير إمكانية التواصل عن طريق العنوان الخاص بمقرها، وقد أوضحت ساعات العمل التي تقوم خلالها باستقبال الاستفسارات والشكاوى وتقديم الملاحظات من قبل المواطنين حول نظام الضمان الاجتماعي ، حيث أنها تقوم بذلك من يوم الأحد حتى يوم الخميس ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الثانية وعشرين دقيقة مساء.

كما يتمكن المواطنين من الحصول على صندوق البريد الذي يكون برقم ١٢٤٨٤، والرمز البريدي ١١١٥٧، وأخيرا يمكن التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي المحدث وهو الرقم التالي ١٩٩١١.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدم من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي حتى يتم قبوله داخل هذا النظام، حيث اشترطت بأن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة، ويتم استثناء مجموعة من الأفراد من شرط الجنسية، وقد تتمثل هذه الفئات في التالي: