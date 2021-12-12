تمويل إمكان 50 ألف ريال بأقل راتب بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط

تمويل إمكان من أهم التمويلات التي تقدم خدمات كثيرة للمواطنين السعوديين بالمملكة ومنها خدمة التمويل الميسر والتمويل الإضافي وتمويل المشروعات في السعودية وغيرها من التمويلات الإجتماعية التي حققت أقبال مرتفع من العملاء الذين يرغبون في الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم وتلك هي أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة الآن ويبدأمبلغ التمويل من خمسة آلاف ريال إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 22 عام وغيرها من الشروط التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم عبر موقع ثقفني للحصول على التمويل الميسر النقدي بالتقسيط الشهري بأقل راتب في السعودية عبر شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي داخل أراضي المملكة.

كافة الشروط والضوابط اللازمة لدى شركة إمكان للتمويل

الآن هناك العديد من الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل ولكن لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية لأن التمويل الميسر مخصص لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير لذلك لابد من الالتزام بتوفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة بالشركة:

عند التقديم على التمويل الميسر عبر شركة إمكان للتمويل لابد من توفير حساب بنكي عبر بنك الراجحي مع إحضار تقرير سمة.

توفير دخل ثابت يساوي 1900 ريال لكل متقاعد و2000 ريال لكل موظف سعودي.

التمويل متاح لكل العملاء السعوديين في المملكة سواء متقاعدين أو يعملون بالقطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص داخل السعودية.

يحتاج التمويل توفير سجل ائتماني قبل التقديم على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

مزايا وخصائص شركة إمكان للتمويل بالمملكة