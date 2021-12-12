تقديم الضمان الاجتماعي الجديد إلكترونيا للحسابات الجديدة 2021 sbis sa

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالإعلان مؤخرًا عن رابط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد، ويتمثل الهدف الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي في تقديم الدعم للأسر المتعففة والأكثر فقرًا، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الإحتياجات الأساسية لجميع الأسر السعودية في سيبل تحقيق نوع من الإستقرار المادي، كما يستهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد تحويل الأفراد من مستهلكين للموارد إلي اشخاص منتجة داخل المجتمع.

لينك تقديم الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت الوزارة عن وجود رابط يمكن للأفراد استخدامه لـ التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور ، وذلك كان من يوم 20 نوفمبر 2021، حيث تستقبل إدارة الموقع جميع طلبات التقديم عملا منها لدعم جميع الأسر الأشد فقرًا واحتياجًا، ويتم التسجيل في المنصة عن طريق الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على الرابط الخاص بـ تقديم الضمان الاجتماعي الجديد الصفحة الرسمية للدعم والحماية الإجتماعية

الصفحة الرسمية بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عن طريق إنشاء حساب جديد داخل المنصة

كتابة جميع البيانات صحيحة والتي تتمثل في:( الاسم – الرقم القومي – رقم الهاتف – كلمة المرور)

تسجيل رمز التحقق والتأكيد على الموافقة على جميع الشروط والأحكام

والضغط على الأيقونة الخاصة بتأكيد عملية التسجيل

سيتم إرسال رمز على الهاتف المحمول للتأكد من صحة البيانات، قُم بكتابة هذا الرمز في الخانة الخاصة به، وذلك لتفعيل خدمة الجوال

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها في الخطوات السابقة

والآن يمكنك الوصول إلى الصفحة الخاصة بالملف الموحد لتعبئة جميع البيانات

سيتطلب منك كتابة جميع البيانات صحيحة مثل ???? البيانات الشخصية – تحديد مكان السكن – الدخل – الممتلكات.. وغيرها).

ضوابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الوزارة مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في من يرغب بتقديم طلب للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أنه من حق كل مواطن سعودي الاستفادة من الضمان الاجتماعي مع ضرورة الإقامة داخل المملكة، ولكم يتم استثناء الفئات التالية من شرط الجنسية وهم: