نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.. الاختبار التخصصي للوظائف التعليمية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية، فقد أعلنت اليوم الهيئة العامة لتقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، بأنه سوف يتم فتح باب التسجيل لجميع الأفراد الذين اجتازوا الاختبار التخصصي السابق من خلال الرخصة المهنية وذلك في يوم الأحد الموافق يوم 8-5-1443 يوم 12/ 12/ 2021 م، علي أن يتم أداء الاختبار إلكترونياً من خلال بعض التسجيل في منصة الاختبار الخاص بالرخصة المهنية، وقد أوضحت هيئة تقويم التعليم، بأنه يمكن تسجيل جميع الأشخاص المجتازين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وسوف نوضح لكم ضوابط الرخصة المهنية الجديدة وشروط الحصول عليها.

اختبار الرخصة المهنية وضوابطها

هيئة تقويم التعليم والتدريب كانت قد أعلنت في وقت سابق بعضًا من الضوابط العامة الجديدة التي تخص الرخصة المهنية، والتي من أهمها بأنه سوف يتم احتساب المدة الخاصة بسريان الرخصة المهنية لمدة خمسة سنوات، سوف تبدأ من التاريخ الخاص بإصدارها أو تاريخ الترقية الخاصة بها أو تاريخ التجديد الخاص بها، بينما كانت المدة الخاصة بها من خلال النظام الماضي خمسة سنوات تبدأ من التاريخ الخاص بإعلان نتيجة الاختبار القديم والذي قد تم استخدامها من أجل إصدار أو الترقية الخاصة بها أو فيما يخص تجديد الرخصة التي تخص كل شخص علي حده.

شروط استخراج الرخصة المهنية

هيئة تقويم التعليم والتدريب قد عملت علي إجراء بعض التعديلات التي تخص الضوابط الخاصة باختبار الرخصة المهنية وذلك لجميع الوظائف التعليمية، ومنها بأن يتم تطبيق الشروط علي أن يكون فقط على جميع المعلمين والمعلمات، ونفس الأمر علي الأفراد الذين لديهم رغبة في ممارسة مهنة التعليم بكل من القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

ومن بين أهم التعديلات التي جرت علي شروط الحصول على الرخصة المهنية، وهي ضرورة الحصول على المؤهل الذي يتوافق مع شروط كل جهة ذات صلة، والعمل علي توفير الشروط الخاصة بعدد سنوات الخبرة التي يجب توافرها لكل مستوى من المستويات التي تخص إصدار الرخصة المهنية بناءً علي اللائحة الخاصة بالهيئة.

التسجيل في الاختيار التخصصي للوظائف التعليمية

يتم التسجيل اختبار الرخصة المهنية الذي يخص الوظائف التعليمية “الاختبار التخصصي”، من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي: هيئة تقويم التعليم، وهو موقع التسجيل الرسمي لجميع الراغبين بالتسجيل في الاختبار.