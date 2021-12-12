نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط شانجان CS75 بلس سمارت 2022 بـ333 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للوهلة الأولى تبهرك شانجان CS75 بلس سمارت موديل 2022 بتصميمها الخارجي الفخم الذي يضفي عليها مزيدًا من الهيبة والوقار أما من حيث الإمكانيات فقد جاءت في نسختها الجديدة مزودة بـخصائص راحة عالية الجودة مع رفاهية ممتدة تجعل قيادتك أكثر أمانًا وسهولة بفضل وسائل الأمان المتعددة والتي يتغاضى عنها البعض عند التفكير في شراء السيارة حيث ينصب الاختيار ما بين الشكل الخارجي والتصميم الداخلي.

مواصفات شانجان CS75 بلس سمارت

تأتي شانجان CS75 PLUS Smart مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربعة اسطوانات مزود بعدد 16 صمامًا، مع خاصية ايكو بوست التي ترفع من معدل الكفاءة في استهلاك الوقود حيث يصل معدل كفاءة استهلاك الوقود في شانجان CS75 PLUS Smart إلى قرابة 14 كلم لكل لتر من البنزين.

كذلك تصل قدرة المحرك في هذه السيارة إلى 229 حصانًا بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 360 نيوتن في المتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات دفع أمامي بثلاثة أنماط من القيادة ( رياضي – اقتصادي – عادي) مع نظام التحذير للاصطدام من الامام وفتحة سقف بانوراما وإمكانية التشغيل عن بعد.

سعر شانجان CS75 PLUS Smart

يصل سعر شانجان سي اس 75 بلس سمارت موديل 2022 في السعودية إلى 83 ألف ريال بدون إضافة الضريبة المضافة لكن بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة يصل السعر إلى 95 ألف ريال وهذا هو سعر وكيل شانجان في السعودية الذي يقدم عروض على شانجان من بينها صيانة مجانية لمدة سنتين أو 55 الف كلم لدى الوكيل.

تقسيط شانجان CS75 PLUS Smart

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