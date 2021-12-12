نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة الفصل الدراسي الثاني 1443 طبقًا لوزارة التعليم السعودي والتقويم بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر خطة الفصل الدراسي الثاني 1443 للعام الدراسي الحالي في المملكة العربية السعودية، حيث تحرص الحكومة بصورة مستمرة على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور عن كافة التفاصيل التي تخص كل فصل دراسي، وعلى الرغم من استمرار وجود فيروس كورونا ولكن وزارة التعليم نجحت في استمرار التعليم حضوريًا في العام الحالي لجميع الطلاب الأكبر من 12 عام، ومازال الطلاب يستمرون في مواصلة الدراسة.

خطة الفصل الدراسي الثاني 1443

قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بأيام أعلنت وزارة التعليم عن الخطة التي سوف تتم خلال هذا الفصل وهي كالتالي:

يستمر طاب مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية في التعليم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية، وكذلك الطلاب الأقل من 12 عام، والغير محصنين الذين لم يحصلون على جرعتي اللقاح يتابعون دراستهم عن بعد.

أما طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، الذين يكون عمرهم أكبر من 12 عام ومحصنين فإنهم يتابعون دراستهم حضوريًا في المدارس.

وتتابع الوزارة جميع المدارس وتتأكد من خلال التقارير التي يتم إرسالها إليها أن كافة المدارس يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بها بلا تهاون، للحفاظ على الطلاب.

التقويم الدراسي ١٤٤٣ بعد التعديل

تحرص وزارة التعليم على اتباع جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب، واتخاذ القرارات التي تناسب الوضع الحالي في البلاد، ولذلك تم وضع مجموعة من التغييرات في العام الدراسي الحالي كالتالي:

قسمت الوزارة العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية بدلًا من فصلين.

يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوع.

يحتوي العام الدراسي على 12 إجازة، منهم إجازات مطولة حتى يتمكن كل طالب من استعادة نشاطه.

عدد أيام الإجازة 69 يوم على مدار الثلاث فصول دراسية.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثاني

نشرت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الذي يحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الحالي 1443، منذ بداية العام الدراسي وحتى انتهائه وحصول الطلاب على إجازة نهاية العام.

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس 2022، ثم يحصل الطلاب من مختلف المراحل التعليمية على إجازة لمدة 10 أيام متواصلة، ويبدأ بعدها الطلاب في الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي.