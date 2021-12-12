قسط لابتوبك بسعر الكاش.. كيفية شراء لابتوب بالتقسيط من extra السعودية 2021

فُرصة أمام كل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حتى يوم 31 ديسمبر 2021م، تقسيط لابتوب من extra لحاملي البطاقات الائتمانية الخاصة ببنوك الأهلي التجاري السعودي، وساب، والإمارات دبي الوطني، والرجحي، والسعودي للاستثمار، والرياض، والجزيرة، فيما يأتي ذلك خدمة من شركة إكسترا السعودية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في شراء أحدث لابتوب بالتقسيط بدلاً من دفع ثمنه بالكامل، ميزةً على ذلك أن التقسيط بسعر الكاش وفق الشروط التى أقرتها اكسترا السعودية.

شروط تقسيط لابتوب من extra السعودية بسعر الكاش

ويمكن تقسيط لابتوب من extra لحاملي البطاقات الائتمانية، في حالة استيفاء الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة المتحدة للإلكترونيات، وهي كالتالي:

الحد الأدنى لسعر اللابتوب الذي يمكن شراؤه بالتقسيط من إكسترا 3500 ريال سعودي.

تحويل عملية الشراء إلى برنامج 0% لمدة تقسيط أٌقصاها 12 شهرًا، باستثناء مصرف الراجحي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فالحد الأقصى للأقساط فيهما 6 أشهر.

لا بد من الاتصال على البنك بعد يومين من تاريخ عملية الشراء، وقبل ثلاثة أيام من تاريخ استحقاق كشف الحساب، وطلب تحويل المعاملة إلى برنامج أقساط 0%.

من الممكن تطبيق شروط أخرى، وفقًا للسياسة الداخلية لكل بنك مشترك في هذا العرض.

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2021م.

أجهزة لابتوب للشراء بالتقسيط من إكسترا

وهناك العديد من أجهزة اللابتوب التي يمكن الشراء من بينها بالتقسيط من خلال شركة إكسترا السعودية لتجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وذلك على النحو التالي:

اسم الجهاز سعر الجهاز إيسر إيه إن، 256 إس إس دي، 15.6 بوصة، أسود 3999 ريال سعوديا لينوفو ليجون أنتل كور أي 9، 16 بوصة، 1 تيرا بايت، 32 جيجا رمادي 14199 ريالا سعوديا إيسر إيه إن كور آي 7، 16 جيجا، 1 تيرا، 15.6 بوصة، أسود 5499 ريالا سعديا إيسر إيه إن كور آي 7، 16 جيجا، 1 تيرا، 15.6 بوصة، أسود 5799 ريالا سعوديا أسوس، كور آي 7، 14 بوصة، 16 جيجا، 1 تيرا، رمادي الصنوبر 5599 ريالا سعوديا إتش بي، كور آي 5، 13.3 بوصة، 8 جيجا، 512 جيجا، فضي 4199 ريالا سعوديا

كيفية البحث عن طلب في إكسترا أونلاين

وتوفر شركة إكسترا السعودية خدمة إمكانية البحث عن طلب من خلال موقعها الإلكتروني، بدلا من الذهاب إلى أحد فروع الشركة المنتشرة في المملكة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: