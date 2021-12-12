نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم… جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2021 Aramco تعلن تسعيرة بنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2021، نقدم لحضراتكم كل ما تعلنة شركة Aramco، عبر موقعها الرسمي بعد دقائق، حيث تعلن تسعيرة بنزين 91 و 95 اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، والذي من المقرر أن يتم تفعيلة رسميا صباح غدا السبت، ومن المترقب إن تستقر تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية للشهر الحالي، حيث إن الأسعار ظلت علي وتيرة واحدة منذ الأشهر الاربعة الاخيرة، ولم يتم إعلان اي تغييرات في الأسعار، وسوف نترقب معكم لحظة بلحظة ما تعلنة شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط ومشتقات البنزين في المملكة العربية السعودية، ونوافيكم عبر هذا التقرير بكافة الأسعار القائمة حتي الآن، علي مستوي محطات الوقود حول مدن المملكة.

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2021

نقدم لكم جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر 2021، حيث اصبح السعر يتغير بشكل شهري في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إن كان النظام السائد في جميع مدن المملكة هو إعتماد الأسعار الجديد بنظام ربع سنوي، وهو نظام يتم فية إعلان أسعار جديدة للبنزين اربع مرات فقط خلال العام، ولكن تغيير النظام مع بداية العام الجديد بسبب تغيير الأوضاع الاقتصادية حول العالم، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحيث تصبح التسعيرة الجديدة للبنزين تتم بصورة شهرية في اليوم العاشر من كل شهر جديد، علي أن تفعل في كافة محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية نهار اليوم التالي، وهو اليوم الحادي عشر من الشهر، علما بأن أسعار البنزين تتغير بشكل دوري تبعا لحكومة المياة والطاقة والدول التي يتم التصدير لها.

سعر البنزين اليوم في السعودية

ويستمر العمل في جميع قطاعات استهلاك الوقود ومنافذ البيع المتخصصة، بنفس التسعيرة المعلنة منذ الحادي عشر من نوفمبر، والتي سوف تتغير بعد ساعات معدودة ولاكنها كانت كالآتي

بنزين 91 2.08 ريال سعودي في اللتر الواحد.

بنزين 95 2.23 ريال سعودي لكل لتر.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية ديسمبر 2021

وسوف نستمر في تغطية كل جديد حول سعر البنزين الجديد في السعودية ديسمبر 2021، ونوافيكم بة خلال دقائق من الآن، علما بأن بنزين 91 وايضا 95 يستمروا في احتلال المركز الأول، ضمن الأكثر استهلاكا في المملكة.

سعر البنزين اليوم في السعودية

وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة للبنزين لشهر ديسمبر، والتي سوف يستمر العمل بها حتي الشهر المقبل وتحديدا يوم 11 يناير، وقد استقرت علي نفس اسعار الشهر الماضي، ولم تتغير التسعيرة، وجاءت اسعار اليوم كالاتي